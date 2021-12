Johanna Maggy chi è l’ex moglie di Fabio Volo? Età, lavoro e figli

Johanna Maggy è stata per molti anni al centro della cronaca rosa per esser la moglie del famoso scrittore Fabio Volo. I due, però, ad oggi non sono più felicemente sposati e questa notizia ha sconvolto i loro fans, che per molti anni li hanno visti felici e complici nelle scelte. Dopo nove anni di amore, un matrimonio incredibile e una bellissima famiglia, la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Scopriamo di più su chi è Johanna Maggy, la giovane è una bravissima insegnante di Yoga e fu proprio lei a mandare i primi indizi ai suoi fans della rottura. Infatti, dalla sua storia di Instagram si mostra con dietro una marea di scatoloni. Segno che sta per lascare la casa dove viveva con Fabio. Prima ancora, però, aveva postato una foto con un mazzo di chiavi con l’aggiunta di:

“Casa nuova”.

FABIO VOLO, CHI È L’EX MOGLIE

Come abbiamo visto, il noto attore e scrittore italiano è stato sposato con una donna di nome Joanna. Quest’ultima è una maestra di yoga ed è anche la mamma di due bambini di nome Sebastian e Gabriel. La donna è anche una insegnante di pilates. Pare abbia studiato a New York presso il True pilates diventando anche una holistic health coach. Pare che per via di questa professione si sia sempre più avvicinata all’alimentazione crudista, raccogliendo le conoscenze su un manuale da lei iscritto e pubblicato intitolato Splendere. Da qualche anno ha anche aperto un blog, parlando di maternità, ovviamente dopo essere diventata mamma.