Oroscopo Branko domani 20 dicembre 2021, anteprima astrale

ARIETE

È inevitabile. Non appena ci viene presentato qualcuno, cerchiamo di stabilire una connessione con qualcuno che conosciamo. Anche se non lo diciamo ad alta voce, dentro, ci chiediamo se ci ricorda qualcuno o qualcun altro. È come se questa reazione venisse dall’interno, indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo. Anche se pensi di aver già sperimentato questa situazione prima, non è vero. Ignoralo.

TORO

Aspetta un secondo. Perché ti comporti così? Sono molto chiaro che non hai molto tempo per ottenere con questo (né è quello giusto). Perché vieni qui quando hai così tanti affari incompiuti? La tua testa se n’è andata? Pensi che questo sia più rilevante? Aspetta, non appena risolvi questo problema ce n’è un altro che devi anche risolvere … Quando te ne rendi conto, non avrai alcun desiderio di fare nulla che ti faccia sfuggire alla tua mente. La cosa più importante questo giovedì sarà che dedichi un po ‘di tempo a te stesso. E’ molto importante che lo facciate.

GEMELLI

Solo perché devi presumere che una cosa sia così com’è non significa che devi assimilarla senza farti alcun tipo di domanda. Potresti essere diventato nervoso quando te ne rendi conto, ma pensa che possa servire da ispirazione. Forse ti aiuterà a gettare le basi per qualcosa di più stimolante. Per fare questo, devi solo imparare a distinguere tra il reale e ciò che ti aspetti che accada. Ora che Marte è nel segno opposto, state guadagnando sempre più forza. Devi solo capire come incanalare bene la tua energia.

CANCRO

Sicuramente ormai nel film te ne sei già reso conto. Viviamo su un pianeta in cui l’esperienza non è ciò che è più apprezzato. Il vincitore è considerato colui che fa le prime sciocchezze e che ha l’ambizione per la fama. Ho la sensazione che gli esseri umani apprezzino più cose che non ne valgono la pena. D’altra parte, quando qualcuno si distingue per una buona ragione, non lo guardiamo nemmeno. Presto farai qualcosa di straordinario. Forse non vieni riconosciuto abbastanza. Ma sii chiaro che stai facendo la cosa giusta.

LEONE

Pensi di essere una persona intelligente? Pensi di avere un cervello in grado di ragionare su ciò che accade nel tuo ambiente e a livello globale? Spero che considererete tutto questo come tale. Naturalmente, questo non è il momento di darti lezioni di umiltà. Hai molta intelligenza e intuizione. Non ho bisogno di spiegare cosa sta succedendo. Inoltre, oserei dire che quei dubbi che hai potrebbero anche essere utili. Soprattutto se non sai cosa dire dopo. Comunque sia, sii chiaro che ciò che ritieni sia appropriato. Abbiate fede in voi stessi.

VERGINE

Mi chiedo quale sia l’ostacolo che si è frapposto tra te e il tuo obiettivo. Pensi che ci sia un modo per sbarazzartene? Pensi che potrebbe cambiare la tua prospettiva quando si tratta di risolvere ciò che sta andando storto? Sembra che nessun miracolo accadrà, ma ciò non significa che puoi capovolgere tutto. Non c’è nulla che indichi che, con un piccolo sforzo, non si possa creare un precedente. Hai una grande forza e motivazione. Se mostri il tuo impegno per un piano, nulla ti fermerà.

BILANCIA

Pensi che dall’altra parte l’erba appaia sempre di un verde più intenso? Bene, tutto dipende da dove ti trovi. Ciò che mi è chiaro è che bramiamo sempre ciò che è fuori dalla nostra portata. Non sto dicendo che dobbiamo schiacciare tutti i nostri sogni, ma sembra che tutti agiamo allo stesso modo e, alla fine, non facciamo nulla. Alla fine, passiamo la vita aspirando a cose irraggiungibili e lasciamo che ciò che conta davvero passi inosservato. I piccoli dettagli. Questo giovedì ricorderete perché dovreste ringraziare l’universo.

SCORPIONE

Sembra che la rivoluzione ci abbia colto alla sprovvista, quindi prendi la tua bandiera e alzala in alto perché tutti la vedano. Ora non vi resta che chiedervi perché protestate… Sono chiaro che nel mondo ci sono molti ribelli senza cause. Anche molte cause da difendere. Ma quello che sembriamo fare alla fine è iscriverci a qualsiasi cosa, non importa cosa. In questo momento hai uno scenario molto complicato, che ti fa dubitare di te stesso. Tuttavia, tieni presente che dire ad alta voce che non sei soddisfatto è spesso più efficace che sventolare un banner. Provare.

SAGITTARIO

Sicuramente sai come distinguere i tuoi amici dai tuoi nemici. Mi è chiaro che non affideresti i tuoi più grandi segreti a nessuno. Il problema è che, a volte, è difficile per noi sapere dove andranno le persone. Non appena qualcuno ci dice che non la pensa come noi, ci preoccupiamo e pensiamo che stiamo dicendo qualcosa di assurdo. Tuttavia, non deve essere così. Questo giovedì, non saltare in avanti e dare per scontate cose che non lo sono.

CAPRICORNO

A volte dobbiamo presumere che sulla nostra strada ci siano molti ostacoli che possono aiutarci a prendere una strada diversa da quella che ci si aspetta da noi. Se sappiamo cosa vogliamo, non sarà difficile per noi evitarli. Tuttavia, oggi dovresti chiederti qual è il modo migliore per vedere quel problema che è appena sorto. Non c’è una risposta giusta. La cosa migliore sarà che lo farai come viene da dentro. Oggi Saturno, il vostro pianeta dominante, e Urano quadrano, quindi potreste notare che c’è stato un cambiamento all’improvviso. Se insisti a trovare una soluzione, la troverai. Hai anche la possibilità di continuare sulla tua strada senza guardare indietro. Sei tu a decidere.

ACQUARIO

Se non sei felice, forse è perché sei deluso da qualcosa. Anche se avete ottenuto grandi cose, non avete alcun senso di vittoria. Piuttosto sei preoccupato per ciò che ti tocca ora. Tutto ciò che verrà dopo è cattivo? Non è necessario. Inoltre, sii chiaro che c’è qualcosa dentro di te che è cambiato … Non deve essere per il peggio. Mentre il quadrato tra Saturno e Urano si avvicina, sembra che sarai in grado di migliorare la tua vita. È meglio iniziare il prima possibile.

PESCI

Oggi hai dei dubbi su te stesso, ma sii chiaro che nessuno tranne te la pensa così. Pensi che le aspettative che si sono create intorno a te siano molto alte? Non credo. Ora, capisco anche che stai cercando di prendere una certa distanza e valutare bene quale sarà il tuo prossimo passo. Grazie alla tua gentilezza sei apprezzato da tutti quelli che ti circondano. Abbiate fede in voi stessi. Te lo sei guadagnato.