Oroscopo Paolo Fox domani 20 dicembre 2021, anteprima astrale

ARIETE

Ti chiederò un favore. Potresti fare un calcolo veloce per me? Mi chiedo quante ore, approssimativamente, passi a preoccuparti di ciò che non sta andando molto bene. Va bene, va bene. Pensi che la tua vita sia stata davvero contorta così tanto? No, vero? Se ci pensate, niente è così catastrofico. Anche se una cosa è dire che non dovresti preoccuparti e un’altra assimilarla davvero. Non appena noti che la paura vuole prendere il sopravvento sul tuo corpo, prova a fare un respiro e combatterlo. Questo fine settimana ti sei guadagnato l’opportunità di calmarti e divertirti. Sei qualificato per farlo.

TORO

A volte, non viene da noi per essere solidali con coloro che ci circondano. Ci sono molte ragioni per cui possiamo anche non essere d’accordo con ciò che fa una persona, per dire ad alta voce che ci opponiamo a ciò che dicono. Molte volte sentiamo persino che non vale la pena dare il nostro punto di vista, poiché sarebbe inutile. Anche che se non facciamo bene, alla fine, potrebbero approfittare del nostro. Questo fine settimana puoi mettere da parte tutti quei sentimenti negativi che ti invadono. Prova ad affrontare le cose con un sorriso e sarai in grado di avere un grande successo.

GEMELLI

A volte, più cose dobbiamo fare, improvvisamente, abbiamo fame. È come se fino a quel momento fossimo stati così concentrati sul nostro compito da aver dimenticato tutto. E, se non prendiamo ciò che sentiamo con cautela, alla fine, le nostre possibilità di commettere un errore aumentano. Con questo non intendo dire che hai bisogno di un piano di emergenza per risolvere tutti i problemi che sorgono questo fine settimana. Tuttavia, ciò che dovresti considerare non è sprecare la tua energia. In questo momento hai molti fronti aperti, quindi non dimenticare che sei molto importante.

CANCRO

Se sospetti che la risposta che ti verrà data non ti sembrerà buona, allora dovresti evitare di porre quella domanda in questione. Tuttavia, non credo che ci sia alcun motivo per cui questo fine settimana si debba pensare a qualcosa del genere. Potrebbe non piacerti quello che ti ha detto, ma non appena assimili tutte le informazioni, puoi usarle per il tuo bene. In questo momento hai davanti a te una situazione che ti sconcerta e dubiti di quale sia il modo migliore per affrontarla. Assicurati di credere ancora nei tuoi principi e non aver paura di fare qualcosa fuori dall’ordinario.

LEONE

Sappiamo tutti che le apparenze possono ingannare. Ma non averli può anche essere fonte di confusione. Hai paura che la persona che vuoi vedere non appaia. Anche che, improvvisamente, qualcuno scompare o decide di prendere le distanze da te. Hai la sensazione che ti manchi qualcosa e solo a pensarci ti consuma giorno e notte. Ti senti come se avessi perso qualcosa di molto importante. Davanti a te c’è una grande lacuna e non sai come colmarla. Ma questo fine settimana troverai un nuovo interesse e sembra che sarà positivo per te.

VERGINE

In teoria, dovremmo promuovere l’amore e non la guerra, mi chiedo perché perdiamo sempre così tanto tempo a opporci l’un l’altro. Dovremmo anche essere venuti al mondo per imparare continuamente, quindi non capisco perché non siamo in grado di ascoltare. E se è meglio essere generosi, perché siamo così egoisti? D’altra parte, ho sempre trovato curioso che la luce porti ombra. Allo stesso modo in cui se non sapessimo cos’è una guerra, non saremmo in grado di apprezzare davvero i momenti di calma. Forse, questo fine settimana non vuoi qualcosa, ma ciò non significa che la vita non ti darà qualcosa che stai cercando. Lo controllerai presto.

BILANCIA

Divertirsi un po’ nella vita, va bene. Tuttavia, abbiamo anche bisogno di avere i nostri momenti di riposo per valutare ciò che conta davvero. Ti sei fatto del male lungo la strada. È come se, dopo una stagione al top, fossi caduto tutto in una volta. È normale sentirsi in questo modo a volte, ma sembra che tu abbia difficoltà a presumere che le acque siano troppo calme. Questo fine settimana non abbiate paura perché tutto andrà meglio.

SCORPIONE

Per puro caso, quando sei andato in banca, un ladro ha iniziato a derubarlo. Hai notato che una delle casseforti era aperta, nessuno se n’era accorto e hai preso alcune delle cose che ci sono dentro. Hai provato un certo sollievo al pensiero che questi soldi possano risolvere la tua vita. La verità è che è un po’ strano parlare di fortuna Cosa pensi che la fortuna abbia in serbo per te? C’è qualcosa che gli chiedi in particolare? Sii chiaro che la fortuna può essere positiva e negativa. Questo fine settimana sarai in grado di decidere tra l’uno o l’altro.

SAGITTARIO

A seconda della gravità, tutto ciò che sale deve scendere. Quindi, quando saremo così saldi di spirito, verrà un tempo in cui ci accadrà il contrario. Ci sono anche momenti in cui tutto rimane stabile. Ora che il solstizio si avvicina, sembra che qualcosa di buono stia per accadere nel vostro mondo, quindi non preoccupatevi troppo se le acque tornano a calmarsi. Non lasciare che una paura infondata prenda il sopravvento sulla tua vita. Questo fine settimana cerca di dimenticare ciò che ti preoccupa. Quindi puoi essere felice.

CAPRICORNO

È successo qualcosa che ti ha fatto preoccupare per qualcosa che non è stato risolto. Potrebbe essere qualche problema economico che non ha funzionato come immaginavi o che non è stato all’altezza di ciò che ti aspettavi. Pensi che qualcuno abbia approfittato della tua gentilezza ed è per questo che non sai molto bene qual è la prossima cosa che puoi aspettarti. Pertanto, sei anche un po ‘insicuro di te stesso. In questo momento vuoi solo che qualcuno ti rassicuri e ti dia il suo punto di vista. Presto sarai in grado di lasciarti alle spalle quella sensazione di incertezza. Non appena riuscirai a capire la situazione, sarai in grado di continuare con fiducia.

ACQUARIO

Più di sei decenni fa Louis Jordan ci ha detto che doveva iniziare la festa. La verità è che è stato un ottimo consiglio. Soprattutto ora che il Natale è dietro l’angolo. Certo, le vacanze di questo 2021 devono essere vissute con una certa moderazione, ma ciò non significa che non ci si possa divertire un po ‘. Questo fine settimana avrai un’opportunità che non puoi perdere. Soprattutto, perché porta qualcosa che ti manca nella tua vita. Forse sembra un piccolo dettaglio, ma se continua a crescere, alla fine, diventerà insondabile.

PESCI

I Pesci tendono ad essere anime creative e, secondo la tua personalità, ti aspetta un fine settimana pieno di talento. Hai un sacco di idee e iniziative tra le più originali. Sembra che la tua immaginazione sia traboccante di talento. Ma se devi concentrarti su qualcosa di giorno in giorno, cerca di trovare risposte molto elaborate su domande semplici. Non appena rilevi la tendenza, sarai in grado di utilizzare la tua creatività nel miglior modo possibile. Non dimentichi che un problema può cessare di esserlo se lo affronti da un’altra prospettiva.