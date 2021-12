Domenica In ospite Monica Bellucci: Biografia Figli, Marito, Patrimonio Netto, Carriera di Attrice e Modella

Monica Bellucci è una modella e attrice italiana che ha un curriculum professionale molto lungo. È stato come modello che ha iniziato e dopo aver avuto un grande successo lì, ha deciso di passare alla recitazione, che è stata anche grande. Con molte cose per lei nella sua vita professionale, ha anche molte cose nella sua vita personale che molti non hanno imparato a conoscere.

Biografia di Monica Bellucci

Fu come Monica Anna Maria Bellucci che l’attrice nacque il 30 settembre 1964 a Città di Castello. È cresciuta a San Giustino dai suoi genitori, Brunella Briganti e Pasquale Bellucci come loro unica figlia. Mentre suo padre possedeva e gestiva la sua azienda di autotrasporti, sua madre era una casalinga.

Anche se la sua bellezza era una delle cose che in seguito avrebbero iniziato il suo successo, suo padre insisteva sul fatto che non era bella quando era una bambina, ma non appena aveva 12 anni, tutto cambiò. Guardando al successo di sua figlia, sua madre sarebbe venuta a rivelare che i fratelli di Monica sarebbero stati gelosi di lei se ne avesse avuti.

Per la sua formazione, andò all’Università di Perugia studiando giurisprudenza, ma la sua passione era la modella, che aveva iniziato poco dopo essere diventata adolescente. A quel tempo (1977), ha modellato per un fotografo locale. Non sapeva che stava iniziando un futuro che l’avrebbe portata in un posto che molti possono solo immaginare.

La sua carriera di attrice e modella

Considerata una delle donne più belle del mondo, ha firmato con Elite Model Management a Milano quando aveva solo 24 anni e questo l’ha aiutata a iniziare come modella. Solo un anno dopo, aveva già iniziato a farsi un nome come modella in diverse parti del mondo, tra cui luoghi molto importanti come Parigi e New York City.

Nel 1990, ha deciso di provare a recitare, ma ciò non significa che abbia smesso di fare la modella. In effetti, è diventato il volto dei prodotti Dior, così come Dolce & Gabbana, tra molti altri.

Descritto come il sex symbol italiano, la carriera di attrice di Monica Bellucci è iniziata con un’apparizione nel film italiano, Vita coi figli nel 1990, seguito da The Draw solo un anno dopo, e poi Dracula e Ostinato Destino di Bram Stoker nel 1992. Il suo ruolo più popolare è arrivato nel 2003 quando è apparsa in The Recharged Matrix e The Matrix Revolutions come Persephone.

Altri film in cui ha recitato sono Malèna (2000) La passione di Cristo (2004) e il film di James Bond Spectre nel 2015. Il film è una delle sue apparizioni cinematografiche più importanti, in quanto ha interpretato il ruolo di una Bond girl nel film anche se all’epoca aveva 51 anni, rendendola la donna più anziana a interpretare il ruolo.

Con molti film all’attivo, Bellucci ha ricevuto molte nomination a suo nome e diversi premi, tra cui due premi dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici d’Italia per Ricordati di me e Sulla Strada Del Latteo,oltre al Golden Globe, considerato il Golden Globe italiano.

Patrimonio netto

Con una carriera che ha attraversato molti anni, Monica Bellucci è stata in grado di accumulare un’enorme fortuna per se stessa. Ha un patrimonio netto stimato di $ 45 milioni che ha guadagnato dalla sua carriera di attrice e modella, tra le altre cose.

Bellucci Marito e figli

Monica Bellucci si è sposata finora due volte. Il primo uomo a diventare suo marito fu un fotografo di moda, Claudio Carlos Basso. I due si sposarono nel 1990, ma sfortunatamente il matrimonio sopravvisse solo fino al 2004, quando decisero di divorziare.

La volta successiva che la bella attrice si sposò fu nel 1999 con l’attore francese Vincent Cassel. La coppia si è incontrata nel 1996 durante le ripresedi ‘lAparato e in poco tempo sono diventati un oggetto. Tre anni dopo, decisero di sposarsi con una cerimonia a Monaco.

Dopo 14 anni come uomo e moglie, Cassel e Bellucci, che avevano mantenuto case sia a Roma che a Parigi, decisero di porre fine al loro matrimonio tra loro.

Dal momento che non ha avuto figli da lei dal primo matrimonio, Monica ha avuto due figli dal secondo con il primo, Deva è nata nel 2004 e Léonie, nel 2010. Quando era incinta del suo primo figlio, l’attrice posava nuda per protestare contro una legge che impediva la donazione di sperma. Ancora una volta, ha posato seminuda nel 2010 quando era incinta della sua seconda figlia.