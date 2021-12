Gabriele Cirilli: età, moglie e figli, malattia, dove abita, I Soliti Ignoti – Il ritorno

Gabriele Cirilli (Sulmona, 12 giugno 1967) è un comico, cabarettista, attore e umorista italiano. È nato dell’Aquila dove è cresciuto in provincia e ha compiuto i primi studi Nel 1986 si diploma al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Dal 1992 lavora in teatro, cinema e televisione, dove ha debuttato nel 1988 in un ruolo di coppia con Marina Suma nel gioco condotto da Marco Predolin.

Dopo aver lavorato per vari programmi televisivi e per alcuni film. Gabriele Cirilli può essere considerato uno dei comici italiani più popolari di tutti i tempi. Ha iniziato la sua carriera come artista di cabaret durante gli anni ’80. Le sue performance includono strumenti musicali, costumi e molte battute diverse. Dopo aver collaborato con numerosi fumetti, Cirilli ha deciso di scrivere i propri spettacoli comici.

Gabriele Cirilli: chi è la moglie, figli

Gabriele Cirilli è felicemente sposato con Maria, oggi una produttrice teatrale. Dalla loro unione, nel 2001, è nato il primo figlio, Mattia.

Gabriele Cirilli: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gabrielecirilli vanta oltre 99 mila followers.

Malattia

In passato Cirilli ha sofferto di una malattia spesso invisibile ma che colpisce e fa soffrire moltissime persone. Il comico, infatti, ha sofferto di depressione a causa di problemi economici in seguito al fallimento della ditta di marmi di suo padre. Gabriele, che all’epoca era ancora un ragazzo, si è ritrovato a dover andare a lavorare come scaricatore di casse al mercato o cameriere per contribuire a saldare i debiti. Tuttavia i vari sacrifici non sono bastati e la casa della famiglia Cirilli fu messa all’asta. Gabriele riuscì a risollevarsi da questo periodo buio grazie all’amore della famiglia, della fidanzata ed il supporto degli amici.

Il comico stesso racconta il periodo dove ha dovuto combattere con la depressione