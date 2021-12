Alex Zanardi torna in sedia a rotella e s’allena

Alex Zanardi dimesso dall’ospedale: la notizia più bella è stata data dalla moglie del campione, Daniela Manni, che ha scelto di effettuare questo splendido annuncio sul sito di Bmw Italia. Il recupero dell’ex pilota di Formula 1, vittima di un grave incidente in handbike, continua a essere lungo, nonostante il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti abbia permesso progressi costanti: «Un passo importante è stato che Alex abbia potuto lasciare il nosocomio e ora sia a casa con noi.

Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora soggiorni temporanei in cliniche speciali». La donna ha riferito che il marito, dopo il lungo periodo di degenza, si è subito ambientato bene a casa: «È importante per lui tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica, per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione». La moglie di Alex ha detto anche: «Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato.

I medici, il personale sanitario, i terapeuti e tutti coloro che sono coinvolti hanno fatto tanto per Alex e continuano ad accompagnarci nella sua riabilitazione, il cui programma è variabile. Durante la settimana, un terapeuta lavora con lui su esercizi fisici, neurologici e logopedici. Per quanto riguarda la sua condizione fisica, ci sono molti progressi. Alex guadagna sempre più forza nelle braccia. Ora passa la maggior parte della giornata sulla sedia a rotelle con noi».