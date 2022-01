Allerta Alimentare, ritirati dai supermercati alcuni lotti di pasta di note marche per rischio chimico

Vari lotti di pasta sono stati richiamati dal produttrice e verranno ritirati dal mercato per rischio chimico. Si tratta di diverse varietà di pasta di riso integrale:

penne (anche pasta di mais e grano saraceno), fusilli, filini e bersaglieri (pasta di riso integrale e canapa). In tutti i casi è stata rilevata la “possibile presenza di glutine oltre il limite consentito”.

Il marchio in questione è Bio In che appartiene al produttore La Romagnola Bio di Argenta (Ferrara). Le confezioni da mezzo chilo o 350 grammi hanno una scadenza che va dal 22 al 26 gennaio.

Nell’avviso pubblicato sul sito del ministero si invita chi avesse acquistato tale tipo di pasta a “non consumare il prodotto se intolleranti all’allergene glutine e a riportarlo al punto vendita”

Pasta di mais e grano saraceno – Penne, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 22/01/2024, da 500g; Pasta di riso integrale – Filini, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 22/01/2024, da 350g – 500g; Pasta di riso integrale – Bersaglieri, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 25/01/2024, da 500g;

Pasta di riso integrale – Fusilli, a marchio Bio In, lotto n° 25/01/2024, da 500g; Pasta di riso integrale – Penne, a marchio Bio In, lotto n° 25/01/2024, da 500g; Pasta di riso integrale e Canapa- Bersaglieri, a marchio Bio In, lotto n° 26/01/2024, da 350g.