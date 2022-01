Oroscopo Paolo Fox domani 5 Gennaio 2022: Previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno

BILANCIA

AMORE: i Pianeti sembrano essersi alleati contro di voi. Il risultato è un rapporto di coppia nervoso. Cercate di dialogare. Non sarà un periodo facile né per le relazioni stabili né per i nuovi incontri: dissapori e incomprensioni saranno assoluti protagonisti. LAVORO: provate a essere pragmatici e concreti, difendete i vostri interessi mettendo in pratica alcune abili mosse. Dopo tanti sgambetti, un pizzico di furbizia ‘ non guasterebbe. Svegliatevi o, come si suol dire, vi fanno le scarpe. SALUTE: vi sentite irrequieti e indolenti. Approfittate del momento per prendervi una pausa e intraprendere un nuovo stile di vita più sano. L’INCONTRO: fortuna con Acquario, sfortuna con Sagittario.

SCORPIONE

AMORE: la vostra relazione promette tanti cambiamenti importanti. Chi di voi, in coppia da tempo, trascina un rapporto ormai spento, vedrà la possibilità di rinnovare il sentimento o di voltare pagina con un nuovo partner. Per i single, alcune vecchie fiamme cercheranno di riaccendersi. LAVORO: tante iniziative di successo coloreranno le vostre giornate, ma cercate di non affannarvi troppo. La situazione economica avrà risvolti veramente positivi. Valutate nuovi investimenti. SALUTE: mantenere il buon umore aiuterà il vostro corpo e la vostra mente. Fate un controllo per fare luce su piccoli malanni che si protraggono da troppo. L’INCONTRO: amici con Toro, gelo con Cancro e Capricorno.

SAGITTARIO

AMORE: che rinascita! Il rapporto con la dolce metà sarà più intenso e passionale che mai. È il momento giusto per organizzare uno splendido viaggio al caldo. Per i single si prospetta un periodo di incontri promettenti. Il segreto di una storia duratura sarà mantenere a bada l’istinto di libertà. LAVORO: per affari e soldi occorre ancora molta prudenza. La fretta non vi aiuterà nella riuscita dei vostri progetti. Qualche uscita monetaria imprevista metterà a dura prova la vostra pazienza. SALUTE: calo emotivo e stress vi danno il tormento. Regalatevi qualche momento di relax. Un dolcetto ogni tanto non vi farà male, anzi gioverà all’umore. L’INCONTRO: armonia con Vergine, veleni con Bilancia.

CAPRICORNO

AMORE: l’ostilità nel vostro Cielo vi metterà in una situazione critica. L’inizio anno sarà un banco di prova per le situazioni che non funzionano. La vostra storia potrebbe essere giunta al copolinea, ma non disperate, perché c’è qualcuno dietro l’angolo che aspetta solo un vostro sorriso. LAVORO: le vostre iniziative funzioneranno alla grande e raccoglierete i frutti del vostro impegno. Ma state attenti ai colleghi: potrebbero tendervi qualche trappola. SALUTE: con Giove in opposizione vi potreste sentire un po’ sotto tono e vittime di qualche acciacco, la mente governa il vostro corpo, non viceversa, e nel vostro caso l’autodisciplina fa miracoli! L’INCONTRO: affinità con Cancro, antipatia con Scorpione.