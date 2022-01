Programmi Tv stasera martedì 4 Gennaio 2022: Film live attualità intrattenimento

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Meraviglie Nella seconda puntata di questa edizione il viaggio di Alberto Angela (59) nelle meraviglie italiane parte dalle isole del Lago Maggiore (tra Piemonte e Lombardia), tra cui l’Isola Bella, dove Angela incontra Vittoria Belvedere. In seguito, Renato Pozzetto rievoca la sua infanzia vissuta in queste zone.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Un’ora sola vi vorrei Secondo dei cinque appuntamenti previsti con lo show di Enrico Brignano (54). Anche stasera musica dal vivo con la band diretta dal maestro Andrea Perrozzi e con i balletti core-ografati da Thomas Signorelli. Ospiti fissi, gli attori comici Marta Zoboli e Alessandro Betti con i loro bizzarri personaggi.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Un’avventura Un musical che, attraverso le canzoni di Lucio Battisti e Mogol, racconta la tormentata storia d’amore tra due ragazzi pugliesi, Matteo (Michele Riondino, 42) e Francesca (Laura Chiatti, 39). Una passione che, iniziata negli Anni 70, li accompagnerà a lungo tra sogni, tradimenti, tenerezze e qualche rimpianto.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 The Bourne Ultimatum Jason Bourne (Matt Damon, 51), ex agente della Cia, si sposta tra Londra, Madrid, Tangeri e New York, cercando di recuperare la memoria e scoprire la verità sul suo passato. Ma deve guardarsi dal complotto ordito dal losco funzionario Voah Nosen (David Strathairn), che vuol chiudergli la bocca per sempre.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Sissi Episodio 3 Dopo le nozze, per Sissi (Dominique Devenport, 25) cominciano le difficoltà. La prima notte dice a Franz (Jannik Schumann, 29) di non sentirsi pronta a fare l’amore. Lui si allontana trascorrendo le notti con altre compagnie. L’urto col rigido cerimoniale asburgico, poi, è traumatico. A seguire, Episodio 4.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Back to School Venticinque vip (tra loro, Clementino, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Ignazio Moser e Maria Teresa Ruta) tornano sui banchi di scuola per prepararsi all’esame di quinta elementare con l’aiuto di 12 bambini dai 7 agli 11 anni: è questa la premessa del nuovo show condotto da Nicola Savino (54).

Stasera su La 7 alle 21.15 I MISERABILI (Usa/G.B. ’98) di Bilie August con Liam Neeson, Geoffrey Rush L’ex forzato Jean Valjean si rifà una vita sotto falso nome e adotta Cosette, figlia dell’operaia Fantine, morta di stenti. Ma deve fare i conti con l’implacabile commissario Javert.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 NATALE ALLE HIGHLANDS (G.B./Usa 2019) con Dean Je-annotte, Brooke Burfitt Blair lavora a New York in un’azienda di profumi. Un giorno il suo capo la incarica di recarsi in Scozia, nelle Highlands, per acquisire i diritti di una nuova fragranza…

Stasera su Nove alle 21.25 PARKER (Usa 2013) di Taylor Hackford , con Jason Statham, Jennifer Lopez Assoldato per un rapina, Par-ker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA – P. II (Usa/ Ger. ’15) con J. Lawrence Katniss Everdeen parte alla volta di Capital City con un’unità speciale di cui fanno parte anche Gale, Finnick e Peeta. L’impresa è ardua, perché la città è protetta da trappole mortali.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 KIN (Usa/Can. ’18) di Jonathan e Josh Baker con Myles Truitt, Jack Reynor Inseguiti da un criminale in cerca di vendetta, l’ex detenuto Jimmy e il fratellino Eli fuggono. Porteranno con loro come unica protezione un’arma dalla misteriosa provenienza.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO!

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 MERAVIGLIE – LA PENISOLA DEI TESORI

23.50 OVERLAND

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 DOSSIER

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 PERDUTI NEL TEMPO

15.30 PRINCIPESSA IN INCOGNITO

17.10 GOOD WITCH

18.00 LOL

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 BLUE BLOODS

19.40 9-1-1

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 UN’ORA SOLA VI VORREI

22.40 BAR STELLA

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

9.45 AGORÀ EXTRA10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDO/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 IL COMMISSARIO REX

16.15 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.25 GENERAZIONE BELLEZZA

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 UN’AVVENTURA

23.15 ILLUMINATE

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FINALMENTE SOLI

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 CONTROCORRENTE

7.45 CHIPS

8.50 POIROT

9.50 UN PIZZICO DI FORTUNA

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21

16.45 LA SPACCONATA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 THE BOURNE ULTIMATUM

23.55 THE GAME – NESSUNA REGOLA

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MATTINA

8.45 MATTINO CINQUE NEWS

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL S

14.10 UNA VITA

14.45 CHRISTMAS WEDDING RUNAWAY

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.45 LOVE IS IN THE AIR

17.25 POMERIGGIO CINQUE NEWS

18.45 CADUTA LIBERA

20.00TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA

21.20 SISSI Miniserie 1a Tv Episodi 3 e 4

23.30 COLAZIONE DA TIFFANY

Programmi Tv su Italia 1

6.30 COTTO E MANGIATO – Il MENÙ

6.40 L’APE MAIA

7.05 C’ÈRA UNA VOLTA… POLLON

7.35 FIOCCHI DI COTONE PER JEANIE

8.05 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

8.35 CHICAGO FIRE

11.15 CHICAGO JUSTICE

12.10 COTTO E MANGIATO – Il MENÙ

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.15 SPORT MEDIASET

14.05 DRAGONHEART

16.15 TIMETRIP – AVVENTURA NELL’ERA VICHINGA

18.30 STUDIO APERTO

19.30 CSI: MIAMI

20.25 NCIS

21.20 BACK TO SCHOOL

0.20 IMMATURI

Programmi Tv su La 7

6.00 METEO – OROSCOPO

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA Attualità

16.00 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 UOZZAP

21.15 I MISERABILI

23.45 L’ETÀ DELL’INNOCENZA

Programmi Tv su Tv 8

9.45 TG24 TELEGIORNALE

10.00 UN NATALE DI CIOCCOLATO

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 … 4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.00 NATALE A VIENNA

15.45 INNAMORARSI A NATALE

17.30 UN MATRIMONIO PER NATALE

19.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.30 … 4 RISTORANTI

21.30 NATALE ALLE HIGHLANDS

23.15 LA LISTA DEI DESIDERI

Programmi Tv su Nove

6.00 DELITTI DI FAMIGLIA Doc.

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE

13.40 DONNE MORTALI Doc.

15.40 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.20 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 PARKER

23.45 ERAGON