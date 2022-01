Gigi D’Alessio: chi è la fidanzata Denise Esposito, età, carriera, vita privata, figli

Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta visto che la sua fidanzata Denise Esposito è incinta del loro primo figlio che nascerà tra pochi giorni. Cerchiamo di conoscere meglio la sua prima fidanzata di Gigi D’Alessio. Chi è Denise Esposito e cosa fa nella vita? Quanti anni ha?

Gigi D’Alessio, chi è la giovane fidanzata

Qualche mese fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. In estate sono apparse delle foto della fidanzata di Gigi con un pancino sospetto ed effettivamente subito dopo sarebbe stata confermata la gravidanza. Ebbene, tra pochi giorni Denise e Gigi diventeranno genitori, e mentre per lei si tratta del primo figlio per Gigi si tratta del quinto figlio. Il cantautore napoletano non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”. Questo quanto si legge sulle pagine del giornale Chi.

Come è nata la loro storia d’amore

Di lei sappiamo che è una donna classe 1992 ed ha dunque 29 anni. Ha 25 anni meno del cantante ma sembra che la differenza d’età non sia stata per loro un problema. La fidanzata di Gigi non fa parte del mondo dello spettacolo, ha studiato Giurisprudenza e fa parte dell’ordine degli avvocati. I due pare che si siano conosciuti nell’estate 2020, proprio durante uno spettacolo che il cantante ha fatto a Capri. Lei pare fosse una sua accanita fan. L’incontro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e così da quel momento non si sono più lasciati.

Le parole del cantante

«Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior». Queste le parole di Gigi. «Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto». Queste ancora le parole del noto cantante.