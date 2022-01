Federico Lauri chi è la moglie Letizia? Età, figli, Fashion Style

Federico Fashion Style, influencer e imprenditore ha fatto della sua passione il proprio lavoro: dopo aver aperto svariati Saloni delle Meraviglie in giro per l’Italia, grazie al successo dell’omonima trasmissione di Real Time che gli ha lanciato la carriera, oggi è nel cast dell’imminente nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent per vip danzanti condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e in partenza questo sabato 16 ottobre. Federico Fashion Style ha un grande amore, Letizia, compagna storica e mamma della loro primogenita. Scopriamo tutto sulla donna che ha rubato il cuore a Federico Fashion Style.

Chi è Letizia, la moglie di Federico Lauri

Letizia ha quasi 30 anni e, nonostante la popolarità del marito, è molto riservata (di lei non si sa neanche il cognome) e preferisce non rivelare troppi dettagli sulla sua vita privata. È originaria di Anzio e ha frequentato l’Istituto Colonna di Nettuno, dove ha potuto coltivare la sua passione per la moda. Attualmente, infatti, gestisce un sito online di abbigliamento ed è diventata anche parrucchiera per stare accanto a Federico, che si destreggia tra i suoi saloni di bellezza di Roma, Anzio e Milano.

Figlia

Federico Fashion Style e la moglie Letizia hanno messo al mondo una splendida figlia, Sophie Maelle. La bimba, nata del 2017, è arrivata ad allietare il loro amore tramite la tecnica dell’inseminazione artificiale. Ecco le parole di Federico, orgogliosissimo papà: