Will Smith ha un camper di lusso del valore di 2,5 milioni con cinema e sauna

Will Smith ha un camper straordinario, una sorta di gigantesca e lussuosa casa su ruote del valore di ben 2,5 milioni di dollari. Questo non è un capriccio o un oggetto acquistato solo per mettersi in mostra. Se consideriamo che la vita di un attore è ricca di viaggi e trasferimenti, anche di diversi mesi e magari in luoghi lontani dalla sua casa o dalla sua famiglia, capiamo perché possa nascere il desiderio di avere un punto di riferimento.

Sebbene gli hotel possano essere luoghi meravigliosi, pieni di lusso e comfort, non possono mai dare le stesse sensazioni di un luogo che è la tua casa, o di un viaggio a casa. Voglio dire, Will Smith ha un camper fantastico, anche se non è esattamente un camper.

Ma prima di entrare nei dettagli, vediamo chi ce l’ha fatta: si tratta di Anderson Mobile Estates, azienda americana specializzata nella produzione di camper di lusso custom. Will Smith si chiama The Heat, anche se in precedenza aveva un altro nome, The Studio. Questo perché l’attore di Philadelphia ha acquistato la roulotte di seconda mano, o meglio direttamente dalla famiglia Anderson che aveva appena iniziato questa attività. Questa carovana è quindi il suo primo lavoro, poi modificato e personalizzato solo per Will Smith.

Com’è il camper Will Smith

Anderson Mobile Estates

Abbiamo detto che non è proprio un camper, che sarebbe meglio inserirlo in quella categoria di oggetti che gli americani chiamano casa mobile. Cioè, è il rimorchio di un camion che è stato abilitato come lounge esclusiva. È distribuito su due piani e, per distribuire il peso su tutta la base, ha 22 ruote. Inoltre, il veicolo è dotato di un sistema idraulico basato su otto grandi pistoni che possono sollevare il piano superiore di oltre un metro, per migliorare l’abitabilità. Inoltre, grazie a questo meccanismo, lo spazio è creato per una sala cinema in grado di ospitare un centinaio di persone e deliziarle con la visualizzazione su uno schermo da 100 pollici.