Le macchine di Mauro Icardi sono degne di un campione europeo

Le auto di Mauro Icardi non passano inosservate. Sono tutti modelli custom, supercar o di lusso, spesso molto personalizzati o verniciati in colori speciali. L’attaccante argentino è sempre stato appassionato di auto e, considerando gli alti stipendi che ha ricevuto durante la sua carriera, non gli è mai mancato nulla. Durante il suo soggiorno in Italia, ha mostrato un particolare apprezzamento per le supercar emiliane, in particolare quelle di Sant’Agata Bolognese.

Potrebbe non avere molto tempo per guidarli, dato quanto è impegnato tra gli allenamenti e le partite di campionato e Champions League. Sicuramente trova il tempo di fotografarli (o farli fotografare) e poi pubblicarli su Instagram, dove è molto popolare. Cioè, prima che fosse molto popolare: l’attaccante del PSG ha recentemente chiuso il suo account.

Non ha dato alcuna spiegazione ufficiale, ma sembra che questa chiusura sia dovuta alla crisi che sta attraversando con la moglie e rappresentante Wanda Nara. In questo senso, molte delle auto di Icardi sono comunemente utilizzate da Wanda Nara e sono presenti anche nei suoi account social, come il SUV Bentley che suo marito le ha regalato per il suo compleanno qualche anno fa. In ogni caso, in attesa di vedere come finirà la crisi tra i due, ecco le auto di Icardi.

Bentley Bentayga

La Bentley Bentayga è il SUV del marchio di lusso britannico che Mauro Icardi ha regalato a Wanda Nara per il suo compleanno 2018. Non sappiamo esattamente di che versione si tratti, ma la verità è che il bomber argentino non ha speso meno di 200.000 euro per portare a casa uno dei SUV più lussuosi che esistano

Lamborghini Huracan Spyder

La Lamborghini Huracan Spyder è stata acquistata da Icardi mentre indossava la maglia dell’Inter. Si colora di un blu piuttosto sgargiante e, per chi non lo sapesse, è una supercar con tutti gli ornamenti di una supercar che costa ben oltre 200.000 euro ed è alimentata da un motore V10 da 5,2 litri da 610 CV. Velocità massima? Più di 325 km/h.

Hummer H2