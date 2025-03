L’Italia sfiora l’impresa contro la Germania: rimonta spettacolare, ma addio Nations League

Nella sfida di quarto di finale della Nations League contro la Germania, l’Italia ha vissuto una partita caratterizzata da due volti distinti. Un primo tempo di grande difficoltà per gli azzurri ha visto i tedeschi imporsi con un netto 3-0, grazie a prestazioni decisive di giocatori come Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Kleindienst. Nella ripresa, l’Italia ha mostrato una reazione, riuscendo a segnare due gol con Moise Kean, ma non è bastato per qualificarsi.

Il primo tempo è stato un vero e proprio incubo per la Nazionale italiana. I tedeschi, determinati e ben organizzati, hanno preso il controllo del match sin dai primi minuti. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, la superiorità tedesca è diventata evidente. Il primo gol è arrivato in seguito a un’azione verticale che ha messo in crisi la difesa azzurra. Buongiorno, nel tentativo di fermare l’azione, ha commesso un fallo che ha portato al rigore trasformato da Kimmich, fissando il punteggio sull’1-0.

La seconda rete ha ulteriormente evidenziato la confusione nella squadra italiana. Durante un calcio d’angolo, i giocatori azzurri si sono distratti litigando con l’arbitro Marciniak, permettendo a Musiala di segnare a porta vuota. Questo episodio ha segnato un momento cruciale, con l’Italia che ha perso completamente la lucidità, abbandonando il terreno di gioco mentalmente. La situazione è peggiorata al 45′, quando Kleindienst, servito nuovamente da un eccellente Kimmich, ha realizzato il terzo gol, chiudendo un primo tempo disastroso per gli azzurri.

Nella ripresa, l’Italia ha mostrato segni di risveglio, approfittando di un ritmo di gioco più lento imposto dalla Germania. La prima reazione è arrivata da Kean, che ha approfittato di un errore della difesa avversaria, portando il punteggio sul 3-1. L’azzurro ha poi segnato nuovamente, riaprendo la partita con il 3-2. L’Italia sembrava finalmente in grado di ricostruire un minimo di orgoglio e determinazione.

Tuttavia, il finale è stato caratterizzato da un’ulteriore controversia. L’Italia ha ottenuto un rigore che inizialmente era stato concesso da Marciniak, ma successivamente annullato dal VAR. Questo episodio ha lasciato i tifosi e i giocatori azzurri increduli, poiché una rimonta completa avrebbe potuto assumere contorni epici. Nonostante il gol di Raspadori, che ha fissato il punteggio finale sul 3-3, l’Italia è stata eliminata dalla competizione.

L’analisi della partita mette in luce le fragilità della Nazionale, che ha mostrato una mancanza di concentrazione e determinazione nei momenti cruciali. La prestazione nel primo tempo è stata segnata da errori individuali e da una gestione del gioco inadeguata, che ha permesso alla Germania di dominare senza difficoltà. La squadra di Spalletti dovrà riflettere su quanto accaduto e lavorare per migliorare in vista delle prossime competizioni.

La partita ha evidenziato anche la necessità di una maggiore attenzione da parte dei giocatori, che devono essere in grado di mantenere la concentrazione anche nei momenti di difficoltà. La reazione nella ripresa, sebbene positiva, non è stata sufficiente a cancellare l’impatto negativo del primo tempo. L’Italia è chiamata a rivedere le proprie strategie e a lavorare sulla solidità mentale e tattica, elementi essenziali per affrontare sfide future con maggiore efficacia.