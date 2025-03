Sorpasso folle ad Abbiategrasso: tre auto coinvolte e quattro feriti, due lottano per la vita

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo, un grave incidente stradale ha coinvolto tre auto lungo la strada provinciale che conduce a Vigevano, nei pressi di un fast food ad Abbiategra. L’incidente ha provocato quattro feriti, di cui due in condizioni critiche. Le forze dell’ordine della Stazione dei Carabinieri di Abbiategra stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente.

Le auto coinvolte nell’incidente sono una Citroen, una Panda e un’Audi RS3. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente 19enne dell’Audi avrebbe tentato un sorpasso azzardato, finendo per colpire frontalmente le altre due vetture. Il giovane, che viaggiava con un coetaneo, era privo di patente e ha fornito esito negativo all’alcoltest preliminare effettuato dai soccorritori.

L’impatto tra l’Audi e la Panda è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla provinciale 494 Vigevanese. A seguito del primo schianto, la Citroen non è riuscita a evitare il contatto con le altre due auto. Il conducente della Panda, un 50enne, e la passeggera, una 49enne, hanno riportato le ferite più gravi e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano e al Policlinico San Matteo di Pavia.

A bordo della Citroen si trovavano un 36enne e una 29enne, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale di Magenta. Le loro condizioni, sebbene meno gravi, richiedono comunque attenzione medica.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa tre ore, complicate dalle condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Questo fattore potrebbe aver influito sulla dinamica dell’incidente, rendendo le manovre di emergenza più difficili. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 3:30, quando i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita.

Le auto coinvolte nel sinistro sono state sequestrate dai carabinieri, i quali dovranno ora ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare le eventuali responsabilità legali. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le evidenze disponibili, comprese le testimonianze di eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente.

Questo episodio ha nuovamente sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando i rischi associati a manovre imprudenti come il sorpasso in condizioni non favorevoli. Le autorità locali stanno valutando possibili misure per migliorare la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti.

Inoltre, è importante sottolineare che la guida senza patente rappresenta un reato serio e che i conducenti devono sempre rispettare le norme di sicurezza per garantire la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. L’episodio di Abbiategra serve da monito per tutti i conducenti, ricordando l’importanza di una guida responsabile e attenta.

La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli sviluppi futuri potrebbero portare a nuove rivelazioni riguardo le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità legali.