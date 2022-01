Kate Middleton dopo i 40 anni punta al trono

Fosse stata un’altra persona, guardando i traguardi raggiunti, si sarebbe concessa un applauso. Ma lei è Kate, la moglie del principe William, tenace, ambiziosa e calcolatrice. E, come sempre, pensa che si possa fare di più e meglio. Guardando ai suoi primi 40 anni (il suo compleanno è il 9 gennaio), Kate è soddisfatta ma non troppo.

E così va benissimo il fatto di essere considerata indispensabile per la famiglia reale e la dama più amata dopo la regina Elisa-betta. Va ancora meglio essere riuscita a oscurare in una competizione feroce la cognata rivale Meghan, moglie del principe Harry che ora, confinata al di là dell’Atlantico, seduce (solo) gli americani e il popolo dei “social” in cerca di modelli ispirazionali. Ma Kate per il suo futuro vuole altro.

Quando William diventerà re, dopo la morte della regina Elisabetta e l’intermezzo del regno del principe Carlo, a lei spetterà il ruolo di regina madre dell’erede al trono George e dei suoi fratelli Charlotte e Louis. Una carica, insomma, poco più che rappresentativa. Ma Kate ritiene stupido sprecare tutto il consenso che si è costruita attorno in anni di studio. Il suo piano mira da subito direttamente al trono della 95enne Elisabetta che ha la fibra forte ma che è molto provata dalla morte del marito Filippo.

In questi mesi che separano la sovrana dai 70 anni di regno (che si festeggiano a giugno), Kate coltiva l’ambizione di prenderne il posto come consigliera speciale – ma in realtà reggente – inizialmente per tutto quello che riguarda le associazioni non profit e patronati, poi per molto di più. Kate vuol diventare il vero ago della litigiosa famiglia reale, con buona pace di Carlo e della moglie Camilla.

Per ora solo le decisioni che riguardano la sfera privata, poi, chissà, in futuro anche quelle della sfera pubblica. Difficile ma non impossibile per una ex ragazza della borghesia che fin dal giorno dopo le nozze è stata messa alla berlina dalla corte per i modi poco regali. Tutto sembrava sbagliato: gli abiti o troppo appariscenti o banali, la maniera di esprimersi, la famiglia più arricchita che ricca. Ma Kate, mentre studiava da reale, è rimasta zitta.

Ha taciuto persino davanti al presunto flirt di William con l’amica Rose Han-bury, fedele al motto della regina: “Mai arrabbiarsi, mai spiegare”. Quel che non ha funzionato per Meghan – che infatti è fuggita negli Usa – è riuscito a Kate: 40 anni e il potere in mano. Forse quell’applauso di cui parlavamo Kate dovrebbe proprio dedicarselo.