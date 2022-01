Quanti soldi ha e per cosa li spende il principe Carlo, l’eterno erede che avrà il suo canale su Amazon Prime

Un’altra delle sue proprietà mitiche è Highgrove House, la casa di campagna sostenibile del principe Carlo,un edificio settecentesco nella contea del Gloucestershire che è stato acquistato un anno prima del suo matrimonio con Diana del Galles per un milione di sterline ed è stato rinnovato a suo piacimento. La casa ha un padiglione per alveari, un pollaio reale, un recinto per il bestiame e, naturalmente, pannelli solari, caminetti per riscaldarlo e rifiuti rimossi attraverso un sistema fognario naturale.

Un altro dei suoi preferiti è Birkhall, la casa in Scozia che ha ereditato dalla nonna, dove si è occupato anche di progettare il giardino e dove hanno trascorso la crisi sanitaria. Dal 1715, fa parte del castello di Bamoral, il luogo preferito della Regina Madre.

E in questa lista non poteva mancare Dumfries House,in Scozia, una casa abbandonata a sud che ha acquistato all’asta e in cui ha investito per il suo restauro, direttamente dalla sua tasca, più di 50 milioni di euro. Si tratta di un palazzo settecentesco con 800 ettari intorno, in cui vengono organizzate feste e in cui Camila assicura che vive un fantasma.

Aerei e treni privati, maggiordomo e entourage… il lusso che meriti

Sebbene la serie The Crown descriva molto duramente il rapporto di Carlo del Galles con suo padre Filippo, fu suo padre che cercò senza successo di instillare in suo figlio (che vedeva come debole e non mascherato) valori di umiltà a forza di sangue – Carlo non avrebbe mai perdonato suo padre mandandolo a studiare alla Gordonstoun School in Scozia. invece di Eton–.