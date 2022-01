Tutto su Myrta Merlino chi è? Età, figli, marito, compagno, Marco Tardelli, Domenica Arcuri e l’aria che tira

Myrta Merlino chi è

Sappiamo che è nata a Napoli il 3 marzo del 1969. La madre si chiamava Anna Maria Palermo ed è morta purtroppo alcuni anni fa ed esattamente nel 2017 ed era una nota professoressa universitaria sinologa e direttrice dell’Istituto di cultura italiana di Pechino. Myrta dopo aver conseguito la laurea poi si è dedicata al giornalismo ed è diventata per molti un personaggio piuttosto scomodo per via anche del suo carattere.

Myrta Merlino: vita privata e figli

Chi è il fidanzato di Myrta Merlino?

Ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Suo attuale compagno è l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli.

Che titolo di studio ha Myrta Merlino?

Dopo la laurea in Scienze Politiche e aver lavorato per la Comunità Europea, ha collaborato con Il Mattino e Il Messaggero su temi di politica economica. È stata autrice di programmi televisivi della RAI, tra i quali Italia Maastricht, Mister Euro, La storia siamo noi ed Economix, di cui era anche conduttrice.

L’aria che tira è un programma televisivo italiano, in onda su LA7 dal 10 ottobre 2011 e condotto da Myrta Merlino (sostituita in alcune puntate da Francesco Magnani).

