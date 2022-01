Luisa Ranieri, Luca Zingaretti gli ha cambiato la vita

Era il 2005 quando Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, due degli attori più amati del mondo della Tv, si sono incontrati per la prima volta. Erano sul set del film Tv “Cefalonia”, lei aveva 28 anni, lui 43. Ed oggi, che lei ne ha 48 e lui 60, il loro amore è forte come il primo giorno.

Lo ha rivelato la stessa attrice in una recente intervista nel salotto di “Verissimo”, davanti alla conduttrice Silvia Toffanin: “È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano. Ha sanato tante ferite.

Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”. Quando si sono incontrati, Zingaretti era separato da un anno. Nel 2011, invece, è diventato papà di Emma, la primogenita della Ranieri.

E l’anno successivo, i due hanno coronato il loro sogno giurandosi amore eterno con l’anello al dito. Tre anni dopo, nel 2015, è venuta alla luce Bianca, la secondogenita. “È stato Luca a farmi accarezzare l’idea di fare famiglia, di aggiungere qualcosa di grande”, aveva detto la Ranieri qualche tempo fa, mentre, parlando con la Toffanin, ha ammesso di essere “una mamma chioccia.

Abbastanza protettiva e abbastanza severa. Infatti spero che un giorno le mie figlie stacchino loro questo cordone ombelicale e vadano altrove senza il peso di avere due genitori famosi”. Luisa, già nel 2008, aveva rivelato di sentirsi benedetta per aver incontrato Luca: “Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne”.

E, in un’altra occasione, aveva rivelato come i due si dividono i compiti in casa: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria”. Dal canto suo, Zinga-retti, in una recente intervista, aveva confessato che per lui l’anniversario di nozze è “tutte le mattine, quando mi sveglio accanto a lei, la guardo negli occhi e capisco se il rapporto sta andando nella direzione giusta”. Insomma, ci sono davvero pochi dubbi: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, oltre che essere degli attori eccezionali e super amati dal pubblico televisivo, sono anche una delle coppie più belle e più solide del mondo dello showbiz!