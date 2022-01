Valentina Ferragni la sorella di Chiara in tv dopo il tumore

Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, protagonista anche lei della serie Tv “The Ferragnez” insieme a tutta la sua famiglia, è stata per la prima volta in Tv, nel salotto di “Verissimo”, dove ha raccontato l’esperienza che in questi mesi l’ha segnata più di tutte: la scoperta di un tumore, sul viso, dove lei pensava di avere un semplice brufolo.

Valentina ha spiegato così come si è accorta della malattia: “Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte» che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta

. A settembre però ho preferito fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”.

La ‘Terragni Junior” ha quindi aggiunto che, per fortuna, anche se maligno, questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. “Ma se avessi aspettato altro tempo – ha rivelato – avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo.

Ora però dovrei essere guarita al 100%”. Dunque approfittando delle telecamere di “Verissimo”, la giovane ha invitato tutti a fare prevenzione e andare dal medico quando si nota qualcosa di anomalo nel proprio corpo. Appello che aveva già rivolto ai suoi followers su Instagram, poco dopo aver ricevuto la diagnosi dai medici. “Questo carcinoma è così – aveva rivelato in quell’occasione – rimane silente per mesi, poi sanguina per due giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle, giorno per giorno.

Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va. Ho 28 anni e questo cancro è raro per la mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone”, ha infine sottolineato, spiegando che i social servono anche a questo, non solo a mostrare gli ultimi outfit più alla moda.