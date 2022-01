Quanti soldi ha e per cosa li spende Conor McGregor, Patrimonio e quanto guadagna

Pochi giorni prima di rivedere Conor McGregor nell’ottagono di Las Vegas davanti all’americano Dustin Poirier – il 10 luglio, alla T-Mobile Arena, con un tutto esaurito davanti a 20.000 tifosi – la notizia che l’irlandese è diventato l’atleta più pagato al mondo è la più commentata.

Questo è un punto di svolta per la sua fortuna che arriva con una certa perdita di ammirazione da parte dei suoi compagni di squadra UFC. La sensazione è che Il Notorius sia diventato sempre più “un ciarlatano”, un “ragazzo che sa competere ma non è il campione”. Un combattente che è sempre meno rispettato dai suoi stessi compagni di squadra: “un combattente regolare con un sacco di soldi, un sacco di rumore e riconoscimento”, ma solo quello, ha commentato il campione dei pesi welter UFC, Kamaru Usman, e non è l’unico a pensarci.

Quanti soldi ha Conor McGregor?

Ed è che The Notorius è passato ad un altro livello: quello delle star dello sport che stanno compiendo anni e vedono come le loro attività parallele triplicano e quadruplicano le loro entrate sportive (vedi se non l’illustrazione che ha dedicato l’app @Voveraudio ai cinque atleti più pagati al mondo). In esso non c’era più l’ex sovrano, Roger Federer– il tennista era rimasto al primo posto per anni – ma essendo stato ritirato dalla competizione per un anno, a causa di infortuni, è stato superato dalla sinistra e dalla destra da altre fortune sportive che hanno finito per essere fatte con il podio.

L’assalto dell’irlandese al primo posto degli atleti d’élite più pagati del pianeta è stato dovuto principalmente a un colpo da maestro aziendale: la vendita di tutte le azioni del suo marchio di whisky Proper No. Dodici per 130 milioni di euro, che ha permesso alla sua fortuna di salire alle stelle ed è ora stimato in 147 milioni di euro.