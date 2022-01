Quanti soldi ha e per cosa li spende Carlo Ancelotti

Vissero felici per anni nel famoso attico di 450 metri della Plaza de la Independencia,con vista sul Retiro e sulla Puerta de Alcalá, nella parte più alta dell’esclusivo edificio Millenium, alla confluenza di Via Serrano con la Puerta de Alcalá. Una comunità che gode di una piscina, palestra, spa, una sala riunioni e un’enorme terrazza da cui godere della vista spettacolare di questo luogo strategico.

Sebbene non si sappia quale sia stato il luogo scelto dalla coppia per risiedere durante queste tre stagioni (fino al 2024), viaggeranno per disconnettersi, come al solito in loro, in un’altra delle loro residenze ufficiali, la villa di North Vancouver.

In questa cittadina canadese sul lungomare, Angelotti si rilassa spesso, cucina e pesca il salmone. Poi, per il giorno per giorno, meglio Madrid: “È una capitale amichevole, dove non devi andare vestito elegante ovunque, dove le persone sono affettuose”, ha detto l’allenatore in un’altra delle sue interviste. Anche se, sì, ha riconosciuto che l’anonimato è molto più facile a Londra, un’altra delle sue città preferite al mondo e dove studia la sua figliastra Chloé.

“Quello che mi piace di più sono le terrazze e il modo in cui le persone amano stare per strada. C’è un tempo fantastico e molta luce in questa città. Essendo cresciuto in una città con molta natura, la verità è che trascorro molto tempo a El Retiro “,ha detto sua moglie Mariann Barrena, in quella prima esperienza di vita a Madrid.

Per godersi questa nuova bella vita, anche piena di piccoli dettagli, capricci e lussi, Mariann – che ha conseguito un MBA da Thunderbird da una prestigiosa università americana e un altro da Cass, una scuola di finanza londinese – abbandonerebbe la sua carriera di imprenditrice a Londra (si sono incontrati in un ristorante esclusivo). La vita che lo aspettava era molto più eccitante.