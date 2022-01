Carlo Verdone chi è l’ex moglie Gianna Scarpelli? Età, figli, vita privata e carriera

Gianna Scarpelli, chi è l’ex moglie di Carlo Verdone

Come accennato, il matrimonio tra Carlo Verdone e Gianna Scarpelli è durato 16 anni. Su di lei non si hanno molte informazioni, in quanto non è mai stata un personaggio pubblico. I due hanno vissuto il loro amore privatamente, senza esporsi troppo ai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Carlo Verdone e Gianna Scarpelli risultano ancora sposati, in quanto non hanno mai divorziato in via definitiva: si sono solamente separati. Come raccontò tempo fa l’attore e regista a Vanity Fair, “all’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”.

Perché si sono lasciati

Sembrerebbe che i due si siano lasciati poi a distanza di diversi anni. Perché? Semplicemente perché Carlo pare fosse sempre lontano da casa e dalla sua famiglia. Ovviamente per impegni lavorativi. Quando Gianna Scarpelli gli fece presente questo particolare pare che Carlo decise di prendersi due anni di pausa per poter vivere di più la sua famiglia. Poi però sembra che non siano riusciti a superare la crisi. In quegli anni però Carlo Verdone dedicò molto tempo alla tua famiglia e Insieme fecero tanti viaggi e giri per il mondo cercando di recuperare il tempo perso.

Carlo Verdone chi è la figlia Giulia

La giovane è nata il 21 gennaio 1986 e vive e lavora a Roma, paese in cui è nata. Sembra che fin da piccolina abbia in qualche modo seguito le orme del padre. È stato dopo il liceo che però ha definito definitivamente seguito le orme della famiglia. In realtà però sembra che non abbia deciso di fare esattamente ciò che fa il padre, ma di stare dietro la macchina da presa e lavora come segretaria e assistente di produzione.

Carlo Verdone, chi è il figlio Paolo

L’attore ha avuto due figli da Gianna Scarpelli, ovvero la sua ex moglie con la quale è convolata a nozze nel 1980. La separazione tra i due è arrivata nel 1996, anche se effettivamente non hanno mai divorziato. Verdone è stato da sempre molto riservato e non ha mai preferito parlare della sua vita privata.