Tutto su Eleonora Giorgi, ma sapete chi è? Età, Marito, compagna, figli, film e vita privata

Eleonora Giorgi è una storica attrice del cinema italiano, nota per i film a cui ha prestato il volto come anche per i suoi amori tra cui quello con il collega Massimo Ciavarro. Sono moltissime le curiosità da scoprire sulla sua vita privata e sulla lunga carriera pluridecennale, che in passato l’ha portata a vincere un David di Donatello. Andiamo a scoprirle insieme.

Eleonora Giorgi, chi è

È nata il 21 ottobre 1953 sotto il segno della Bilancia ed è una nota attrice italiana. Ha preso parte a diversi film della storia italiana come Roma di Federico Fellini e Borotalco di Carlo Verdone. Nel corso della sua vita, ha fatto i conti con la dipendenza dall’eroina. Ha preso parte ad alcune commedie piccanti, ma la vera svolta nella sua vita è arrivata nel 1976 quando ha preso parte al film L’Agnese va a morire e Cuore di cane.

Vita privata

Nel 1979 ha sposato Angelo Rizzoli dal quale ha avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 1980. I due si sono separati nel 1984. Ha avuto poi una relazione con Massimo Ciavarro durata circa 2 anni e tenuta nascosta. Da questa relazione è nato un figlio ovvero Paolo Ciavarro. Ha anche confessato di aver avuto una relazione con l’attore Warren Beatty nel 1982. Oggi è single.

Eleonora Giorgi ha due figli, uno nato dal suo primo matrimonio ed il secondo nato dal secondo matrimonio. Il suo primo figlio si chiama Andrea Rizzoli ed è figlio di Angelo Rizzoli. Il secondo figlio si chiama Paolo ed è il figlio di Massimo Ciavarro. Anche tra i due fratelli c’è un ottimo rapporto e si vogliono molto bene. Sono molto uniti ed Eleonora Giorgi è riuscita a creare una bellissima famiglia allargata. Soltanto Paolo ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo.