Can Yaman: chi è l’attuale fidanzata, cosa fa in Italia, che religione professa

Can Yaman è sicuramente uno degli attori più importanti di questi ultimi anni, il quale ha riscosso un grandissimo successo grazie alle serie televisive andate in onda nel nostro paese. Ha origini turche ma ormai da oltre un anno vive nel nostro paese ovviamente per motivi di lavoro. Sta infatti girando una nuova serie ovvero quella intitolata Viola come il mare. Cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Can Yaman, cosa sappiamo del noto attore

Can Yaman è un noto attore turco, 32enne, bellissimo e considerato un play boy. E’ stato parecchio al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Lo scorso anno infatti si è legato a Diletta Leotta, la conduttrice sportiva con la quale sembra aver vissuto dei mesi davvero molto intensi e passionali. POi improvvisamente le cose tra di loro sarebbero finite, anche se non si è mai saputo per qualche motivo. Can ha seguito il suo sogno ovvero quello di diventare un noto attore. Sembra che abbia anche lasciato la sua carriera di avvocato nel 2014 per dedicarsi alla recitazione dimostrando di avere un grandissimo talento.

Carriera, vita privata, chi è la nuova fidanzata?

Si è dedicato al cinema ed anche al televisione. Molto presto lo vedremo nel ruolo di Sandokan, una nuova serie televisiva che andrà in onda nel nostro paese. Ha attirato l’attenzione del pubblico femminile per via della sua bellezza e del suo fascino. Ad ogni modo, sembra che dopo la fine della relazione con Diletta si sia completamente defilato dalla vita mondana e dal gossip ed infatti su di lui non se ne è saputo più nulla. Secondo alcune indiscrezioni, però, sembra che l’attore da un pò di tempo a questa parte stia frequentando una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Qualcuno sostiene che la sua nuova fiamma si chiami Maria Giovanna Adamo e che sia una ragazza originaria di Crotone. Si tratta solo di indiscrezioni ed al momento non abbiamo notizie al riguardo.

Religione

E’ di origine turca, ed è infatti nato ad Istanbul. Potrebbe essere quindi musulmano ma non c’è conferma al riguardo. La Turchia è di certo un paese la cui maggior parte della gente è musulmana e segue la religione dell’Islam. In genere sembra che l’attore turco non ami parlare della sua vita privata.