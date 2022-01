Teo Mammucari: chi è, età, carriera, vita privata, ex compagna, figli, denuncia, programmi tv

Teo Mammucari è un noto conduttore televisivo italiano, il quale nel corso della sua vita ha ottenuto sicuramente un grandissimo successo. Ha esordito nel mondo dello spettacolo ormai tanti anni fa. I suoi impegni lo hanno sicuramente tenuto lontano dalla famiglia, ad ogni modo è diventato papà e sembra essere un genitore piuttosto presente. E’ stato al timone di programmi molto importanti di casa Rai e Mediaset come Libero, Le Iene, Tu si que vales. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Teo Mammucari, chi è

E’ nato a ROma il 12 agosto 1964, ed ha quindi 57 anni. E’ un noto conduttore e volto di tanti programmi televisivi che hanno avuto un grandissimo successo anche in termini di ascolto. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attore, facendo una comparsa nella trasmissione Scherzi a Parte nel 1995. Ad ogni modo, ha raggiunto la massima popolarità quando ha condotto Libero, uno show satirico in onda su Rai 2 che ha condotto fino al 2004. Da quel momento sono arrivati tanti altri successi, come Cultura moderna, Veline, Velone, Tu si que vales, Le iene e Scherzi a parte. Lo abbiamo visto anche protagonista nel programma Il cantante mascherato nel 2020, il programma condotto da Milly Carlucci che ha anche vinto.

Vita privata

Ha una figlia di nome Julia che è nata nel 2008 dall’amore con Thais Souza Wiggers, ovvero l’ex velina con la quale il conduttore è stato legato dal 2006 al 2009. Teo Mammuccari non è sposato e non lo è mai stato. Teo ha due fratelli ai quali sembra essere molto legato. Come abbiamo visto, il conduttore ha avuto una figlia dall’ex fidanzata Thais. I due però si sono separati quando la bambina aveva solo un anno e stando a quando dichiarato dal presentatore, per via delle tensioni dovute proprio alla separazione, sembra che gli venisse impedito di vederla.

“Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente ‘papà‘. Cos’altro vuoi quando una figlia ti viene strappata? Quando non ti viene permesso di essere padre?”. Queste le parole da lui dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa. Non tutti forse sanno che un pò di tempo fa Teo ha denunciato uno dei suoi fratelli, ovvero Alfredo per diffamazione. L’uomo pare che fosse solito postare dei video su Youtube ed in uno di questi avrebbe fatto delle dichiarazioni poco cane nei confronti del fratello Teo Mammuccari.