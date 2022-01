Sabrina Ferilli: ecco perché l’attrice non ha avuto figli “Non ne ho fatto una malattia”

Sabrina Ferilli è una nota attrice e showgirl italiana la quale ha avuto un successo davvero strepitoso nel corso della sua vita. La sua carriera è sicuramente ricca di grandi successi ed in tutti questi anni ha ottenuto grandi premi e riconoscimenti. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che ha avuto diverse storie molto importanti, eppure non ha mai avuto figli. Su questo ne ha parlato la stessa Sabrina nel corso di un’intervista. Pare che l’attrice non se la sia sentita di mettere al mondo dei figli, ma pare che abbia provato ad adottarne uno, purtroppo senza aver avuto esito positivo.

Sabrina Ferilli, una vita ricca di successi ma perché non ha avuto figli?

Nel corso della sua vita, Sabrina si è tanto dedicata al cinema, alla tv, al teatro, alla commedia ed ai musical e sembra che abbia tralasciato la sua vita privata proprio per questo motivo. Si è sposata con Flavio Cattaeno, un noto imprenditore italiano e insieme hanno mantenuto grande riservatezza ed hanno cercato di tutelare la loro privacy. Sono davvero poche le paparazzate della coppia, poche uscite mondane insieme e scarse dichiarazioni pubbliche. In questo modo sono riusciti a mantenere intatta la loro privacy. La coppia ha raggiunto un grande equilibrio anche senza figli.