Can Yaman e Francesca Chillemi, i due di nuovo insieme: ecco il perché

Can Yaman è uno degli attori più amati e più in voga degli ultimi anni. Attore turco, lo abbiamo conosciuto qualche anno fa quando ha preso parte ad alcune serie televisive andate in onda nel nostro paese. Da circa un anno si è completamente trasferito in Italia e sembra che sia stato parecchio sotto i riflettori anche per via della sua vita sentimentale. E’ stato fidanzato con Diletta Leotta, ovvero la nota conduttrice sportiva con la quale pare fosse pronto a convolare a nozze. Poi qualcosa è cambiato ed i due improvvisamente si sono lasciati. Ma cosa è accaduto tra i due non ci è dato sapere. Ad ogni modo, Can Yaman sta continuando a vivere in Italia ovviamente per motivi lavorativi.

Can Yaman in Italia per motivi lavorativi e professionali

Infatti, sta registrando la serie televisiva Viola come il mare, che vede anche Francesca Chillemi come protagonista femminile. Le riprese sono iniziate già diversi mesi fa e stanno continuando proprio in questi giorni. Al momento le riprese sono svolte a Civita Castellana, ovvero una cittadina che conta solo 15 mila abitanti e che si trova in provincia di Viterbo nel Lazio. La troupe e di cast di Viola come il mare, la serie ispirata al romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”, sembra fossero stati ancora in questa piccola cittadina per altre riprese.

Viola come il mare, il nuovo lavoro di Can e Francesca Chillemi

L’attore turco ovviamente ha catturato l’attenzione così come è solito fare e per questo la cittadina è stata completamente blindata con tutta una serie di divieti di sosta, in modo tale da permettere il regolare svolgimento delle riprese. In questa sere Can riveste il ruolo di un ispettore di polizia Demir e Francesca ovviamente Viola, una giornalista d’inchiesta.

Presunto flirt tra Francesca e Can, come stanno davvero le cose?

I due sono stati anche al centro del gossip per via di una presunta relazione. Erano stati e continuano ad essere paparazzati dal settimanile Chi, diretto da Alfonso Signorini, mentre uscivano camuffari dallo stesso palazzo. Queste foto avevano fatto infuriare il fidanzato di Francesca, imprenditore Stefano Rosso ma poi i due sarebbero riusciti a chiarirsi. Non ci sarebbe nulla, quindi, tra Can Yaman e Francesca Chillemi, se non un rapporto lavorativo e professionale. Francesca sembra essere fidanzata da diverso tempo orma con il noto imprenditore.