Federico Lauri – Fashion Style: chi è la moglie Letizia Porcu, età, carriera, vita privata e figli

Federico fashion style è sicuramente uno dei personaggi più presenti ed anche uno dei più amati della televisione italiana. Recentemente lo abbiamo visto protagonista a Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene, sembra proprio che in molti abbiano iniziato ad apprezzare Federico proprio in questa occasione. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Sapete chi è la moglie del noto Federico?

Federico Fashion style chi è

Il suo vero nome è Federico Lauri ed è un noto parrucchiere più conosciuto in tutta Italia. Ha partecipato diverse volte ai salotti televisivi, sia di Rai che Mediaset. Ha accresciuto la sua fama soprattutto negli ultimi anni ma è stato grazie a Ballando con le stelle che ha avuto modo di farsi conoscere più dal grande pubblico. E’ nato ad Anzio il 5 ottobre 1989 ed ha dunque 32 anni. Sembra che abbia iniziato la sua carriera quando era ancora giovanissimo, ovvero all’età di 13 anni.

Carriera

Ha creato così da piccolino le sue prime acconciature prendendosi cura della sua mamma tra le mura domestiche. Ha frequentato poi il salone di un parrucchiere che sicuramente gli ha dato modo di fare gavetta ed apprendere tanto. Ha fatto diverse esperienze e poi ha aperto il suo primo salone ad Anzio. Il successo è arrivato anche grazie alle presenze in televisione. E’ diventato il parrucchiere dei vip, come Valeria Marini e Alba Parietti. Real time ha puntato tanto su di lui. Nel 2019 è andato in onda Il salone delle meraviglie. E’ stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle.

Chi è la moglie

Federico è legato da diversi anni ad una donna di nome Letizia Porcu, dalla quale ha avuto una figlia di nome Sophie Melle, nata nel 2017 grazie ad un’inseminazione artificiale. Federico e la moglie sostanzialmente non condividono le stesse passioni, visto che Federico va matto per i capelli, mentre la moglie ha la passione per la moda ed ha uno shop online dove offre ai propri clienti degli abiti davvero stupendi. Letizia è la compagna di Federico ed è nata ad Anzio nel 1989. Ha 32 anni ed è coetanea del suo compagno. La loro storia d’amore dura da 10 anni. Dopo circa quattro anni di relazione poi è nata la loro unica figlia, Sophie Maelle. AL momento i due non sono sposati perché pare non sentano l’urgenza di giurarsi amore eterno sull’altare.