Federico Lauri – Fashion Style: la figlia Sophie Maelle, la polemica con Antonella Mosetti, la sua carriera

Federico Fashion Style lo conosciamo tutti per essere il parrucchiere dei vip. In questi anni ha ottenuto un grande successo anche per essere stato il protagonista di alcune trasmissioni televisive andate in onda su Real time, direttamente dai suoi salotti di bellezza. Il famoso parrucchiere, originario di Anzio è stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle in questa ultima edizione. E’ famoso anche per le sue clienti vip, come Valeria Marini, Nina Moric, Giulia De Lellis e tante altre. E’ uno dei personaggi più amati degli ultimi anni .

Federico Fashion Style, la controversia con Antonella Mosetti

Ad ogni modo, è stato anche al centro delle polemiche in questi anni per i costi salatissimi dei suoi trattamenti di bellezza. In alcune circostanze si è trovato a rispondere a delle accuse arrivate da parte di diversi vip che hanno avuto da ridire sul suo comportamento. Una di queste Antonella Mosetti. Sembra che la showgirl in passato sia stata una cliente di Federico ma nel salotto di Barbara D’Urso sarebbe in qualche modo contestato la mancanza di attenzione in Federico. Lo ha fatto in televisione ed anche sui social.

La polemica con la Mosetti nel salotto di Barbara D’Urso

“Quindici anni fa, ti introdussi io in questo mondo, sono stata la prima che anni fa sono venuta ad Anzio, ho fatto di tutto di per te. Le prime extension che mettevo, lo sai benissimo, ho perso tutti i capelli, perché al Grande Fratello lo dissi, poi in un anno, un anno e mezzo sono riuscita a riprendere la mia lunghezza. Le extension che mi mettevi tu io le toglievo e le mettevo, e lo sai avevo i capelli tutti sfibrati”. Questa l’accusa della Mosetti. Non è tardata ad arrivare la replica di Federico.

La vita privata

“Cara Antonella tu mi hai bloccato nel telefono per quale motivo. Ti ho fatto un preventivo, la tua carta di credito non passava, io ti ho detto non ci sono problemi, vieni un’altra volta e poi me li riporti e tu mi hai bloccato nel telefono”. Questa la risposta di Antonella che sembra non abbia ancora saldato il conto a Federico. Riguardo la sua vita sentimentale sembra che Federico sia legato ad una donna di nome Letizia i quali hanno avuto una figlia di nome Sophie Maelle che è nata grazie all’inseminazione artificiale nel 2017.