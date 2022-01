Ilona Staller insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad Avanti un altro

Aria di novità nel Minimondo di Avanti un altro! Pure di sera. L’ex pornostar Ilona Staller (70), in arte Cicciolina, è la new entry di questa edizione. «In televisione ci sono sempre le stesse persone, gli stessi contenuti, le stesse luci: per questo la trovo noiosa», confida la Staller.

«Con me cambierà tutto e Avanti un altro! Pure di sera diventerà il programma dell’eros». Conoscevi già Paolo Bonolis? «Sì, sono stata più volte ospite nei suoi programmi. È sempre stato per me un grande piacere. Tra noi è nata una bellissima simpatia e una complicità di sguardi. Sono felicissima di avere la possibilità di lavorare insieme a lui».

Spesso, quando sta per partire un nuovo reality il tuo nome circola tra quelli dei papabili, ma alla fine non entri mai.

Ti senti discriminata per questo? «Sì, perché all’estero sono spesso invitata come ospite o madrina e vengo trattata come una regina. In Italia invece non mi danno spazio. Ci sono solo e sempre le stesse persone. Vengo usata come specchietto per le allodole, perché sono una dolce tentazione per i programmi tv».

li pubblico non è ancora pronto per un personaggio trasgressivo come te? «Faccio i conti con una sorta di bigottismo apparente verso di me».