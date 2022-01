Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in crisi, ma solo sulla neve

Sono sempre più innamorati e complici Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, dove hanno passato insieme gli ultimi scampoli delle festività. Eccoli sciare insieme, o meglio provare a farlo, viste le palesi difficoltà che la parlamentare ha con questa attività sportiva. Inciampa, cade e appare goffa e poco pratica. Ed è il suo Giulio a farle da istruttore, a sorreggerla e a sostenerla in questa che sembra essere una delle prime esperienze sciistiche di Maria Elena. Risate, carezze e sguardi di tenera intesa fanno da sfondo alla giornata. Recentemente si era parlato di una crisi profonda tra i due che non erano più apparsi insieme in pubblico. Ma l’unica crisi che vediamo in queste foto è quella della Boschi con gli sci. «Si amano alla follia e il loro è un rapporto solido e maturo», affermano persone vicine alla coppia. Le stesse che fanno il tifo per le loro nozze che per ora sembrano ancora lontane visti gli impegni professionali di entrambi. I soliti ben informati sostengono però che la bella parlamentare coltivi già da un po’ di tempo un altro sogno: quello di diventare madre e dare un erede al suo Giulio. Un progetto che, giurano, si realizzerà non molto lontano nel tempo.