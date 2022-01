Quali sono i segni zodiacali più infedeli?

Ariete

La natura avventurosa degli ariani li rende inclini a cadere in casi di infedeltà, anche se amano molto il loro partner; tuttavia, hanno anche un’incredibile capacità di manipolazione che li fa scusare per quello che hanno fatto e finiscono per convincere gli altri che avevano ragioni convincenti per avere questi comportamenti.

Gemelli

Questo segno è uno dei più curiosi ed è ciò che lo fa desiderare di sperimentare sempre cose nuove e cercare sensazioni diverse, che trova in una storia d’amore; Inoltre, un altro fattore che lo porta a farlo è che si annoia facilmente dalle relazioni.

Acquario

Nel caso dell’Acquario, ciò che li porta ad essere infedeli è la sensazione di aver perso la libertà, quindi se non sono abbastanza innamorati non ci penseranno due volte; tuttavia, quando sviluppano sentimenti molto forti per qualcuno, diventano gli esseri più fedeli e leali che puoi trovare.

Scorpione

I nati sotto l’influenza dello Scorpione sono fedeli fino all’inizio dei problemi, sarà in questo momento in cui, cercando qualcosa che li aiuti ad avere di nuovo sentimenti intensi, cadranno in qualsiasi tentazione. Inoltre, quando sono già stati coinvolti in un’avventura, diventano tutti esperti, anche avendo una doppia vita senza che nessuno se ne accorga.

Bilancia

L’ultimo segno che integra questa lista dei più infedeli è la Bilancia, perché è molto indecisa, questo fa sì che tu non sia mai sicuro se la relazione in cui ti trovi sia quella giusta. Per lo stesso motivo, potrebbe volerci un po ‘più di tempo per lanciarsi nell’essere infedele, ma quando lo fa è in grado di mantenere tutto segreto, senza influire sulla sua vita personale.