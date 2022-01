Segni zodiacali che troveranno l’amore nel 2022

Gemelli

Le persone Gemelli saranno tra le più beneficiate in amore in questo nuovo anno. Sono caratterizzati dall’essere esseri socievoli, allegri e al centro di ogni incontro. Sono in grado di avere emozioni forti, se si innamorano lo fanno profondamente e decidono di dare molto ai loro legami. Si distinguono per essere attivi e amano sentire di avere un’altra persona quando affrontano nuovi progetti.

Il segno dei gemelli è nella costante ricerca di un compagno di vita che lo accompagni in tutte le sue avventure. A loro piace circondarsi di amici e hanno piani per partecipare. Ecco perché è uno dei segni dello zodiaco che è più facile incontrare nuove persone. In questi incontri sociali è dove puoi trovare l’amore in questo 2022

Nella prima metà dell’anno è probabile che tu incontri nuovi circoli sociali. Questo ti porterà a incontrare una nuova persona speciale con la quale includerai gradualmente nelle tue attività.

Entro il mese di settembre, è molto probabile che si sia completamente aperto con questa nuova persona speciale. Molti formalizzeranno la loro relazione e altri semplicemente apprezzeranno la tua compagnia.

Leone

Dettagliato, allegro e generoso sono qualità che descrivono le persone Leone quando sono innamorate. Sono sicuri di sé e quando gli piace qualcuno decidono di conquistare quella persona con determinazione. Non è difficile per loro formalizzare un legame, dal momento che a loro piace dare tutto ciò che hanno per rendere felice il loro partner, purché ricevano lo stesso.

Questo 2022 sarà un anno in cui il popolo del Leone si sentirà molto amato. Con Venere come guida, attireranno l’attenzione ovunque vadano, il che ama questo segno di fuoco. Incontreranno una persona speciale dopo i primi mesi dell’anno e sentiranno un legame molto appassionato. All’inizio lo troveranno molto divertente, spontaneo e affettuoso.

Arrivando alla fine di quest’anno, molti stabiliranno la loro relazione. Alcuni faranno viaggi, traslochi o intraprenderanno nuovi progetti con il loro partner, come pensare di allargare la loro famiglia. L’influenza del pianeta dell’amore nel tuo segno darà alla tua relazione sentimentale molta chimica e compagnia, raggiungendo un’unione che può essere duratura.

Pesci

Senza dubbio, i Pesci saranno il segno protagonista del 2022. Con la visita di Giove e Venere, avrai fortuna e non ti mancherà l’amore. Sarà un anno tranquillo pieno di cose positive. A poco a poco sentiranno che la fortuna è dalla loro parte e i sogni che hanno desiderato a lungo saranno realizzati.

Le persone Pesci sono dolci, educate e di solito di buon umore. A loro non piace combattere e possono esprimere le loro idee in completa libertà senza paura di essere giudicati. Sono adorabili e come tutti molto bene, quindi non è difficile per lui incontrare nuove persone. Le loro relazioni sono piene di gesti di affetto, senza molte discussioni e con molta compagnia da parte loro.

È probabile che l’amore si trovi in qualcuno sconosciuto, nell’ambiente di lavoro o in qualche evento sociale, attraverso una presentazione dei tuoi amici. Questo legame li farà sentire dentro un film, più innamorati che mai.

Entro la metà dell’anno, molti riceveranno proposte romantiche da intraprendere con i loro nuovi partner. Saranno incoraggiati a viaggiare, spostarsi e anche molte persone pesci intraprenderanno un progetto commerciale o di lavoro insieme al loro partner, quindi il sindacato diventerà più forte.