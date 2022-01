La vera storia di Tony Sperandeo chi è: età, carriera, moglie, figli, film e vita privata

Come ogni giorno torna il consueto appuntamento pre-pomeridiano con il programma condotto da Serena Bortone. La donna ormai da anni alla conduzione del programma ha sempre abituato alle sue bellissime e simpatiche interviste a personaggi famosi o meno. Questa volta ospiti in studio ci sarà il famoso attore Tony Sperandeo, cerchiamo di capire qualcosa in più sul personaggio.

Tony Sperandeo (nato l'8 maggio 1953) è un attore cinematografico e televisivo italiano. Sperandeo è noto per interpretare spesso i ruoli di personaggi duri della sua regione natale, la Sicilia. Nel 2011 ha lavorato a La Nuova Squadra, fiction poliziesca trasmessa da Rai Tre, nel ruolo del Soprintendente Salvatore Sciacca. Tony Sperandeo nel film Mery per sempre (1989) ·

Tony Sperandeo chi è la moglie e chi sono i figli

Tony Sperandeo Nato Gaetano Sperandeo 8 maggio 1953 (68 anni) Palermo, Italia nazionalità italiana artista di professione Coniugi Rita Barbanera​( m. 1989 – 2001) Bambini · Tony Sperandeo Priscilla Sperandeo Carriera Gaetano Sperandeo è nato a Palermo.

Nel 1983 inizia la sua carriera di attore con un piccolo ruolo nel film Kaos, diretto dai fratelli Taviani. Nel 1985 ottiene un ruolo in un lungometraggio Pizza Connection, di Damiano Damiani. Ha anche recitato in quattro dei sequel del popolare dramma televisivo mafioso “La piovra” e ha avuto un piccolo ruolo in Il siciliano di Michael Cimino.

È apparsa in molti altri film italiani, il più notevole è La scorta di Ricky Tognazzi ("La scorta"), così come "Ragazzi fuori" e "Mery per sempre", gli ultimi due ambientati nella sua città natale di Palermo. Entrambi sono diretti da Marco Risi. Dal 2004 è apparso regolarmente in televisione nel ruolo del Sovrintendente Salvatore Sciacca, prima nella fiction poliziesca La Squadra (2004-2007), e nel suo seguito La Nuova Squadra (2008-2009, 2011).

Nel 2001, Sperandeo ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista in "Cento passi", diretto da Marco Tullio Giordana, sulla storia di Peppino Impastato in cui interpretava il ruolo del boss della Tano folla. Badalamenti.

Vita Privata

È stato sposato con l'attrice Rita Barbanera (1968-2001), dalla quale ha due figli, Tony e Priscilla. Sperandeo l'ha incontrata sul set di Mery per sempre, il film a cui stava lavorando in quel momento. Hanno recitato insieme in un film, La discesa di Aclà a Floristella nel 1992. Rita era principalmente un'attrice teatrale.

Il 27 aprile 2001 Rita Barbanera si è suicidata gettandosi dal balcone della sua casa di Palermo. Aveva trentadue anni.

