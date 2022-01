Chi è Giorgio Gaber: Carriera, discografia, causa morte, vero nome, moglie e figli

Biografia Gli inizi

Nacque a Milano in via Londonio 28 da una famiglia piccolo-borghese;

Il monologo sarà ripreso nei successivi spettacoli "Io come persona" del 1994 e "E pensare che cera il pensiero" in scena due stagioni: in essi Gaber torna ad analizzare la realtà sociale cn nuove canzoni come Destra-Sinistra Destra-Sinistra, Quando sarò capace damare e Mi fa male il mondo Me duele el mundo e nuovi monologhi come La sedia da spostare, La cattedra rimuove Lequazione e Sogno in due tempi, riprendendo e aggiornando anche vecchi canti come La realtà è un uccello La realidad es un ave e La Chiesa si rinnova La Chiesa si rinnova), originariamente destinata al Concilio, e ora adattata al pontificato di Giovanni Paolo II.

Da "E pensare che cera il pensiero" hanno inciso un album dal vivo nel 1994 e un altro nel 1995. Il primo al Teatro Alfieri di Torino e il secondo al Teatro Regio di Parma nell'ottobre 1995.

Unidiozia conquistata a fatica Un'idiocia vinta a memoria che si ripete anche due stagioni vede la fine del rapporto del cantautore con la casa discografica Carosello, il brand che ha prodotto i suoi album per più di vent'anni. Per un po' Gaber produsse i suoi CD che furono venduti solo dopo gli spettacoli con il Giom, creati ad hoc, e poi nell'anno 2000 la Compagnia Generale del Disco o CGD Eastwest.

Artisticamente lo spettacolo prosegue con la critica della società degli anni Novanta, evidente in brani come Il potere dei più buoni El poder de los más buenos e in Il conformista, canzone di cui Adriano Celentano farà la sua versione.