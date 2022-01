Grande Fratello Vip, Alex Belli il beato fra le donne

Cè solo una cosa che, in un reality show, cattura l’attenzione del pubblico più di una storia d’amore: un triangolo! Gli autori del Grande fratello vip 6 lo sanno benissimo e, per rendere le trame del format sempre più “succulente”, hanno avuto un’idea stuzzicante: far entrare Delia Duran nella Casa di Cinecittà.

«Le due diventeranno grandi amiche»

Secondo una fonte, che chiede l’anonimato, la trama è già scritta: «Il copione è chiaro. Vedrete, la modella si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, la donna che qualche mese fa ha fatto prendere una sbandata a suo marito Alex Belli».

All’inizio della sua permanenza nella Casa, in realtà, Delia pareva soffrire molto, sentendosi quasi la terza incomoda tra suo marito e Soleil. Tanto da arrivare a mollarlo in diretta tv. Ma le sue intenzioni sarebbero ben altre. «Delia appianerà le divergenze, diventerà amica della Sorge e getterà le basi per un triangolo amoroso che stuzzicherà Alex e l’interesse del pubblico», confida la nostra fonte.

Succederà davvero così? Delia è disposta a condividere il suo uomo con un’altra donna? Oppure sta seguendo un copione scritto dagli autori? «L’idea di un grande letto e di una casa dove vivere con la moglie Delia e con Soleil fa impazzire Alex», sostiene la gola profonda.

Ma per molti telespettatori si tratta di una sorta di soap. Pochi minuti dopo il suo ingresso nella Casa, la Duran ha ammesso di aver già avuto una relazione a tre, con Belli e un’altra. «Io e Alex l’abbiamo fatto anche con un’altra donna, ma eravamo complici, si trattava di una cosa condivisa», ha svelato a Manila Nazzaro. Però in quel caso non erano davanti alle telecamere. Dopo tre anni d’amore, vedere Alex così vicino alla Sorge non deve essere stato piacevole per la Duran.

Quando erano coinquilini, infatti, nulla. In fondo Delia sembra aver voluto mettere già le mani avanti, dichiarandosi per nulla contraria a condividere il suo uomo. Una mossa che pare calcolata alla perfezione e che avvalora le indiscrezioni sull’esistenza di un copione che porta al triangolo. «Alex Belli ne sarebbe contento», confida chi lo conosce bene. «Infatti ha già ammesso che è innamorato di tutte e due».

Del resto anche Soleil non ha preconcetti riguardo un ipotetico triangolo sentimentale: «Potrei stare in tre, ma solo se mi piace anche la donna», ha già ammesso lei. Al momento, è chiaro, tra Soleil e la rivale c’è ancora tensione, ma le cose possono cambiare in fretta, nel reality come nella realtà.

Per ora tra le due non corre buon sangue, ma bastano una notte di chiacchiere, una confidenza speciale, un gesto carino e da uno scontro può nascere un incontro. «Se lo richiede lo share, il teatrino è servito!», continua la nostra fonte, ben introdotto nella produzione.

Andrà davvero così? Oppure Soleil non darà corda alla rivale? In quel caso pare già pronto il piano B: Delia già ammicca maliziosamente ad Alessandro Basciano, impegnato (tra un litigio e l’altro) con la giovane Sophie Codegoni. Anche quello sarebbe un triangolo interessante per il pubblico del Gf vip. A quel punto Delia, Soleil e Alex potranno sempre vedersi fuori dalla Casa, per capire quale direzione dare al loro rapporto.