Sapete quanto guadagna Federica Aversano corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

"Uomini e Donne" ha sempre informazioni importanti da condividere. Una di queste è la nuova edizione del trono classico su cui siedono bei giovani, tra cui Matteo Ranieri.

L'anno scorso è stato scelto da Sophie Codegoni come candidato tronista e dopo alcuni mesi si sono lasciati per incompatibilità di carattere.

Maria non ha mai fatto mistero dei suoi sentimenti per Matteo; proprio per questo decise di invitarlo con lei negli studi Mediaset dove stavano registrando qualcosa insieme in quel momento con la De Filippi che poi gli disse che lui era ormai uno dei tre possibili candidati tronisti, lasciando quindi Matteo senza parole.

Una ragazza in particolare, Federica Aversano, ha attirato l'attenzione di Matthew.

Chi è Federica Aversano?

Federica Aversano è una bellissima ragazza napoletana di quasi 29 anni che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Matteo Ranieri. La giovane donna ha lunghi capelli castani e grandi occhi con ciglia scure che hanno subito catturato l'attenzione del bel tronista. Tuttavia, ha anche una personalità interessante: oltre al suo aspetto e alla sua figura accattivante (non è solo un bel viso), possiede anche due lauree, il che la rende ancora più affascinante! Ha partecipato a vari concorsi di bellezza tra cui Miss Italia dove l'anno scorso si è classificata seconda per il miglior costume nazionale!

A differenza di molti che vedono la giovane madre del programma come una figura di pietà, è bene ricordare che anche lei ha un figlio suo da crescere. "Sto vivendo l'esperienza della paternità a vent'anni", ha detto Federica Aversano durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano. "E credo che si possa fare molto bene".

