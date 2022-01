Sapete chi è Bruno Odd, il nuovo fidanzato di Martina Hamdy: età e lavoro

Martina Hamdy è uno dei volti più amati della televisione italiana, tanto che fa regolarmente apparizioni su vari altri canali. Attualmente si occupa di presentare le previsioni del tempo, ma è nota per aver assunto molte vesti diverse nel suo tempo, oltre a partecipare al Grande Fratello Vip. Uscita: Con chi è attualmente fidanzata Martina Hamdy? Scopriamolo insieme!

Chi è Bruno Odd, il fidanzato di Martina Hamdy?

Chi è l'uomo che Martina Hamdy, una delle più famose modelle italiane, ha scelto di sposare? Si chiama Bruno ma è meglio conosciuto come "Odd" che è il suo nome d'arte. Bruno Odd ha iniziato a 30 anni a occuparsi di design e in particolare di abbigliamento e moda. Non sappiamo molto di più su di lui, ma sembrerebbe probabile che si occupi di queste cose.

Martina Hamdy è stata al centro dell'attenzione per una presunta relazione con Sfera Ebbasta. Lei ha chiarito che non c'è mai stata alcuna storia d'amore e che sono stati semplicemente amici per molti anni. Ora, Sfera sta per diventare padre perché la sua compagna è incinta del loro bel bambino di nome Gabriel, che nascerà nei prossimi mesi.

Non ci sono troppe informazioni su Martina Hamdy e Bruno Odd, ma vi assicuro che sono una bella coppia. Stanno insieme da qualche tempo, ma al momento non si parla di matrimonio o di figli. È possibile che arrivino in un prossimo futuro!

I due sembrano abbastanza uniti e Martina appare felice e sorridente da quando al suo fianco che c’è il suo nuovo fidanzato Bruno Odd.