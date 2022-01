Chi è Enzo Miccio: età, figli, ex moglie, fidanzato e vita privata

In Italia, Enzo Miccio è stato un volto principale nei contesti matrimoniali per molti anni. È molto probabilmente il più influente e conosciuto wedding planner del nostro paese. Chi pensate sia il più noto Wedding Planner italiano?

Il designer è nato a San Giuseppe Vesuviano, ed è cresciuto a Boscotrecase, Napoli. Si trasferisce poi a Milano dove si diploma all'Istituto Europeo di Design. Il primo rapporto con il mondo dei matrimoni avviene quando organizza un matrimonio per la figlia di un amico e inizia a scrivere anche per riviste di moda specializzate in questo periodo. Nel 2001, insieme ad Angelo Garini conosciuto qualche anno prima in una sola occasione grazie al destino (la nuova società che hanno aperto si chiama "For Your Event") Elisa Foddi cambia completamente rotta: da ora in poi è tutto eventi e matrimoni!

A partire dal 2005, la sua carriera televisiva ha avuto successo con la collaborazione che continua ancora oggi con la sua amica Carla Gozzi. Le due sono protagoniste di programmi come Wedding Planners e Ma come ti vesti? Sempre insieme condurranno la Shopping Night. Negli anni ha vestito molti personaggi famosi per i loro matrimoni. Proficua è anche la sua carriera di scrittore di moda e giurato (come lo è stato a Miss Italia 2016), conducendo programmi radiofonici su Kiss kiss FM Radio Italia Style su Radio Italia, dove parla ogni mattina.

Vita privata

Nel 2016 ha rivelato di essere fidanzato con Riccardo Mereghini, che ha 9 anni meno di lui. Dopo la fine di questa relazione, nel 2019 Enzo ha sposato Laurent, il suo nuovo compagno. Nonostante sia un personaggio molto famoso in Italia - e all'estero - Enzo non ama fornire informazioni sulla sua vita privata che ha portato la curiosità di molti per maggiori dettagli su di essa. Oltre a programmi legati a temi legati alla professione, ha partecipato a diversi format come Ballando con le stelle e Pechino Express.(fine).

Chi è Enzo Miccio?