Anna Falchi chi è: Età, carriera, marito o compagno, figli e vita privata

Anna Falchi è una famosa attrice e modella italiana. È nata nel 1970, è stata sposata due volte in passato, i suoi figli si chiamano Francesco e Federico Rinaldi. Anna ha iniziato la sua carriera di attrice all'età di 15 anni con spot per prodotti lattiero-caseari come Latte delle Langhe che ha vinto premi a concorsi internazionali come il Cannes Lions International Advertising Festival; poi ci sono state altre campagne pubblicitarie per marchi come il caffè Lavazza e le collezioni di abbigliamento sportivo Fila.

Nel 1998 diventa una delle modelle più desiderate in Italia: Musa preferita di Gianni Versace durante i suoi ultimi anni sulla terra - solo per caso - e icona per la linea di lingerie Armani Exchange dopo essere stata scelta per posare nuda accanto a Yasmin Le Bon".

Chi è Anna Falchi? Quali sono alcuni fatti interessanti su di lei?

Anna Falchi è nata il 21 settembre 1967 o 1968 a seconda delle fonti). È cresciuta vicino a Legnano, a nord di Milano. Suo padre ha studiato legge mentre lavorava a tempo pieno in modo da poter offrire ai suoi figli più opportunità di quelle che aveva avuto lui stesso crescendo. Ha ricevuto diversi diplomi universitari tra cui qualifiche professionali in economia! Sua madre ha perseguito il lavoro.

Anna Falchi dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, mentre alla fine degli anni novanta ha avuto una lunga relazione con Max Biaggi. Nel 2005 Anna si sposa all'Argentario con una sontuosa cerimonia nazionale con l'imprenditore Stefano Ricucci, dal quale si separa un anno dopo. Dal 2008 al 2010 Anna è legata sentimentalmente e socialmente per l'imprenditore Denny Montesi, che l'ha aiutata ad avere la figlia Alyssa nata nel 2010. Ad oggi, molti credono che Anna sia fidanzata Andrea Ruggieri- politico italiano e deputato di Forza Italia dal 2018.

Anna Falchi, chi è il compagno