Programmi Tv stasera sabato 29 Gennaio 2022: Film live in prima serata

Stasera su Rai 1 alle 21.30 Tali e quali Con la puntata di oggi si conclude la gara musicale condotta da Carlo Conti (60), riservata a concorrenti non famosi. In gara, nel minitorneo finale, il vincitore di questa sera e i tre delle puntate precedenti, oltre a Veronica Perseo, prima classificata nella puntata speciale trasmessa nel 2019.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 F.B.I. «Conosci te stesso» O.A. (Zeeko Zaki, 31) e il resto della squadra indagano su un serial killer che sta facendo strage di giovani neri senzatetto. La descrizione dell'assassino corrisponde a Isaac Jones, ma poco dopo anche lui viene trovato morto. Scola crede nel coinvolgimento di un cugino di Tiffany.

Stasera su Rai Tre alle 21.45 La conferenza Gennaio 1942. A Wannsee, alla periferia di Berlino, il gerarca nazista Reynhard Heydrich (Philipp Hockmair, 48), capo dell'LIfficio di sicurezza del Reich, dirige una riunione che formalizza i piani per la "soluzione finale della questione ebraica", che porterà alla deportazione e allo sterminio di milioni di persone.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 007 - Il mondo non basta Bond (Pierce Brosnan, 68) viene incaricato di proteggere Elektra King (Sophie Marceau), figlia di un magnate del petrolio ucciso sul Mar Caspio. La donna è nel mirino del terrorista Renard. Nella difficile e pericolosa missione l'agente è aiutato da Christmas Jones (Denise Richards), esperta di armi nucleari.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 C'è posta per te Il people show creato e condotto da Maria De Filippi (60) spopola anche sul web, in particolare sui social Twitter e Instagram. Durante la prima puntata di questa edizione, che ha sfiorato il 30% di share, il caso di Alessia, tradita dal marito con una cugina, è stato tra i topic più commentati.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Cattivissimo me 3 Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello, Dru, di cui ignorava l'esistenza. Un fratello che non vede l'ora di calcare le sue spregevoli orme...

Stasera su La 7 alle 21.15 EDEN Salvaguardare il nostro pianeta non è facile, ma l'entusiasmo e la voglia di trasformare un sogno in realtà sono i punti di forza di Licia Colò, che continua a raccontare scoperte, investimenti e intuizioni del movimento "green".

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN MARITO PER NATALE (Usa 2016) con Jes Macallan Carrie lavora nella ditta di famiglia, ed è single. Quando però scopre che, in base al testamento della nonna, chi si sposerà prima fra lei e sua sorella erediterà l'azienda, decide di cercare marito...

Stasera su Nove alle 21.25 MARCO MARIOLINML CACCIATORE DI ANORESSICHE Un viaggio nella mente di Marco Mariolini, l'ex antiquario ossessionato dalle donne scheletriche e alla ricerca di ragazze disposte a dimagrire sotto i suoi occhi. Nel 1998 ha ucciso Monica Calò che si era ribellata.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 INDEPENDENCE DAY (Usa '96) di Roland Emmerich con Will Smith, Randy Quaid Il 2 luglio 1996 la Terra sta per essere invasa da una razza aliena. La salvezza dell'umanità è nelle mani del capitano Hitler e dello specialista in telecomunicazioni Levinson...

Stasera su Rai 4 alle 21.20 BLOOD MONEY -A QUALSIASI COSTO (Usa 2017) di Lucky McKee con John Cusack Miller, Lynn e Jeff, tre amici, compiono un 'escursione nella natura selvaggia. Ma ben presto si imbattono in un criminale che tenta di recuperare la refurtiva di un furto.

Stasera su Iris alle 21.00 JOHNQ. (Usa '02) di NickCassavetes con Denzel Washington, James Woods John QuincyArchibald è padre di un bambino gravemente malato cui l'assicurazione non intende pagare le cure necessarie. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale e...

Stasera su Rai Movie alle 21.10 A SPASSO CON DAISY (Usa 1989) di Bruce Beresford con Jessica Tandy Georgia, Anni 50. L'anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 CONTAGIOUS- EPIDEMIA MORTALE (Usa/Svizz. '14) con Arnold Schwarzenegger Un epidemia ha colpito gli Stati Uniti‘ trasformando le persone in zombie. Wade Vogel, contadino del Midwest, rimane accanto alla figlio nonostante sia stata colpita dal virus.

Stasera su La 5 alle 21.20 GRANDE FRATELLO VIP Anche nella puntata in onda al venerdì su Canale 5 Alfonso Signorini è affiancato in studio dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e dai concorrenti già usciti dalla Casa. I commenti sono spesso pungenti e molto tesi.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SELLA D'ARGENTO (Italia 1978) di Lucio Fulci con Giuliano Gemma Il pistolero Roy, soprannominato "Sella d'argento" vuole vendicarsi di Barreti, che ha ucciso suo padre. Durante un agguato, però, salva la vita al piccolo Thomas Jr, nipote del suo nemico...

Stasera su Rai 5 alle 21.15 I AM BEAUTIFUL Nove interpreti creano una danza di bellezza sulla partitura musicale eseguita dal vivo dai Lautari. Da un'idea di Nello Calabro e Roberto Zappali anche coreografo e regista. Il titolo è ispirato a uno scultura di Rodin.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 DOC NELLE TUE MANI 2 con Luca Argenterò Impegnato a seguire due casi insieme per dimostrare di essere all'altezza del primariato, Doc si trova in competizione con il nuovo primario. Agnese è provata dalla pandemia e dal difficile rapporto col figlio in affido.

Stasera su Real Time alle 21.15 VITE AL LIMITE A couso del suo peso, Ryon ha perso il lavoro e trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, su una sedia reclinabile. L'uomo ora vuole reagire: non vuole fare la stessa fine di suo padre; morto quando pesava più di 300 chili.

Stasera su Giallo alle 21.10 PROFILING (2- st., ep. 3) «Come sua madre» con Odile Vuillemin Un giovane viene trovato morto e la fidanzata afferma che si sarebbero sposati presto. Ma la vittima aveva fatto la stessa promessa ad altre donne... Segue ep. 4 «Padri e figli».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: MACABRO QUIZ (G.B. '08) con D. Suchet Ospite in un esclusivo collegio femminile; Poirot assiste al rapimento della principessa Shaista, erede al trono dello stato di Ramat. La donna si nascondeva per sfuggire alle insidie del suo Paese, ma...

