Oroscopo Paolo Fox domani 31 Gennaio 2022

Ariete

Le emozioni del passato arriveranno alla tua parte cosciente oggi. Se rifletti un po ', ti renderai conto che alcuni dei tuoi desideri potrebbero non appartenerti nemmeno, poiché sono il prodotto dell'influenza dell'ambiente, in particolare dei tuoi genitori. Una revisione approfondita e la successiva trasformazione ti faranno sentire molto meglio.

Toro

Avrai l'opportunità oggi di arrampicarti come schiuma, soprattutto se la tua attività professionale è legata in qualche modo al miglioramento del pianeta e dell'umanità. Ma se sei egoista e vuoi appendere i tuoi galloni, può succedere che tu riceva una spiacevole sorpresa; quindi condividi e sbarazzati del tuo ego.

Gemelli

Potresti avere intuizioni e visioni importanti oggi, e invece di metterle in discussione, prova solo a decifrare il messaggio, ma fai attenzione allo spiritismo e alla sua pratica, perché è qualcosa di pericoloso. Potresti essere interessato ad argomenti che non hai mai immaginato prima, quindi fai la tua ricerca.

Cancro

Continuerai con tanto lavoro come ieri, ma troverai sicuramente un po 'di tempo per dedicarlo a te. In generale, vorrai fare attività che non richiedono sforzo fisico, come leggere o guardare la televisione; ti consigliamo di rilassarti. Allo stesso tempo, potresti provare un po 'di nostalgia. Coraggio.

Leone

Penserai troppo a tutto oggi, qualcosa che ti farà non godere di ciò che hai. Dovrai essere d'accordo sulla tua parte logica ed emotiva, in modo da poterti sentire felice con ciò che ti circonda. Potresti provare a distrarre la tua mente in attività che ti danno una certa soddisfazione, e il resto, aspetta un po '.

Vergine

Oggi potresti avere le risposte che stavi cercando, poiché il tuo intelletto sarà molto chiaro. Tuttavia, con il tuo partner, la relazione non sarà troppo fluida, perché ti sentirai un po 'volubile ... non appena dirai una cosa, non appena dirai il contrario. E questo, non c'è nessuno che lo sopporti.

Bilancia

Man mano che il tempo che dedichi alla meditazione e alla riflessione aumenta, più ti aiuterai in quanto ti aiuterà a trovare l'equilibrio interiore. Potresti sentire la mancanza di qualcuno del passato, poiché tenderai alla nostalgia. Ad ogni modo, il lavoro sarà molto buono e servirà da distrazione.

Scorpione

Per quanto tu cerchi di controllare le tue emozioni, oggi lo troverai difficile e i problemi che hai con il tuo partner diventeranno evidenti. Non hai altra scelta che assumerli, se vuoi risolverli per davvero. A tutto questo, si aggiungerà la tua negatività, oggi vedrai tutto nero ... dovresti evitare cattivi pensieri.

Sagittario

Sicuramente oggi ti senti un po 'depresso, dal momento che il tuo lavoro professionale potrebbe portarti qualche mal di testa e, inoltre, ti sta causando troppo stress. Proprio per questo motivo, avrai bisogno di riposare, se non vuoi porre fine alla salute sul terreno.

Capricorno

Avete deciso di mascherare i vostri sentimenti oggi, interiormente siete piuttosto cattivi, ma non darete quell'immagine. Beh, in ogni caso, se hai qualcuno vicino a te di cui ti fidi, come il tuo partner, potresti dire loro le tue preoccupazioni e sentimenti, così ti toglierai un peso dalle spalle e la tua dolce metà si sentirà più attaccata a te.

Acquario

Oggi sarà una giornata di alti e bassi. I tuoi rapporti con gli altri saranno fantastici, ma a livello personale ci sono alcuni problemi con qualcuno che ti ha triste, vorresti che tutto funzionasse bene! Potrebbe non essere colpa tua, ma il distanziamento non ti aiuterà a risolverlo: siediti e parla ed esprimi ciò che senti.

Pesci

Durante questa giornata, avrai un entusiasmo a prova di bomba e avrai voglia di cambiare il mondo, quindi non esiterai a dare una mano a coloro che ne hanno bisogno. Se il tuo partner o qualcuno vicino a te è quello che ha bisogno del tuo aiuto, correrai più veloce del vento in loro aiuto.