Sanremo 2022 scaletta prima serata: i primi 12 cantanti in gara

Il Festival di Sanremo inizierà la sua 72esima edizione nella prima serata. Sono 25 i big in gara per cominciare, e sono divisi in due serate: 12 per il sabato e 13 per la domenica.

Sanremo 2022 scaletta prima serata

Nella prima puntata della 72esima edizione di Sanremo 2022, Ornella Muti accompagnerà Amadeus come sua assistente. Fiorello ha fatto temere al pubblico la sua presenza all'Ariston per diverso tempo, finché non è stato invitato a partecipare alla manifestazione di quest'anno. Anche i Maneskin e i Meduza - un trio che si esibisce nei circoli di musica da ballo di tutta Europa - sono ospiti sul palco per festeggiare la loro vittoria dello scorso anno.

Ci sarà un totale di 25 cantanti che competono nel gala che ha avuto luogo il 1° febbraio, con dodici artisti che competono in una serata e tredici che partecipano il giorno successivo. L'ordine di uscita si saprà solo dopo che entrambi i giorni si saranno conclusi (ovviamente). Non c'è nessuna regola che dice che non puoi andare prima o dopo il tuo cantante preferito, quindi assicurati di tenere d'occhio la loro performance!