Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 31 Gennaio 2022, previsioni della giornata

Ariete

Le emozioni del passato arriveranno alla tua parte cosciente oggi. Se rifletti un po ', ti renderai conto che alcuni dei tuoi desideri potrebbero non appartenerti nemmeno, poiché sono il prodotto dell'influenza dell'ambiente, in particolare dei tuoi genitori. Una revisione approfondita e la successiva trasformazione ti faranno sentire molto meglio.

Toro

Avrai l'opportunità oggi di arrampicarti come schiuma, soprattutto se la tua attività professionale è legata in qualche modo al miglioramento del pianeta e dell'umanità. Ma se sei egoista e vuoi appendere i tuoi galloni, può succedere che tu riceva una spiacevole sorpresa; quindi condividi e sbarazzati del tuo ego.

Gemelli

Potresti avere intuizioni e visioni importanti oggi, e invece di metterle in discussione, prova solo a decifrare il messaggio, ma fai attenzione allo spiritismo e alla sua pratica, perché è qualcosa di pericoloso. Potresti essere interessato ad argomenti che non hai mai immaginato prima, quindi fai la tua ricerca.

Cancro

Continuerai con tanto lavoro come ieri, ma troverai sicuramente un po 'di tempo per dedicarlo a te. In generale, vorrai fare attività che non richiedono sforzo fisico, come leggere o guardare la televisione; ti consigliamo di rilassarti. Allo stesso tempo, potresti provare un po 'di nostalgia. Coraggio.

Leone

Penserai troppo a tutto oggi, qualcosa che ti farà non godere di ciò che hai. Dovrai essere d'accordo sulla tua parte logica ed emotiva, in modo da poterti sentire felice con ciò che ti circonda. Potresti provare a distrarre la tua mente in attività che ti danno una certa soddisfazione, e il resto, aspetta un po '.

Vergine

Oggi potresti avere le risposte che stavi cercando, poiché il tuo intelletto sarà molto chiaro. Tuttavia, con il tuo partner, la relazione non sarà troppo fluida, perché ti sentirai un po 'volubile ... non appena dirai una cosa, non appena dirai il contrario. E questo, non c'è nessuno che lo sopporti.

Bilancia

Lunedì 31, è un giorno in cui bisogna gettare le basi e raggiungere importanti accordi familiari per muoversi in un ambiente piacevole e dinamico tra tutti per agire insieme. Martedì 1, potrai approfittare della tua grande vitalità e della tua gioia per avviare questioni professionali che hanno bisogno di dinamismo e allo stesso tempo stabilità, in modo che si verifichino favorevolmente.

Scorpione

Lunedì 31 è un giorno importante per sollevare il morale e goderti la tua capacità di usare le tue cerchie di amici per interagire e risolvere affari incompiuti del passato. Martedì 1, sarà un giorno molto importante per notare te stesso con maggiore dinamismo e percezione se affronti questioni professionali con l'agilità mentale e la vitalità che sentirai oggi nella tua vita.

Sagittario

Lunedì 31, sarà una giornata particolarmente adatta per svolgere le questioni professionali legate ai tuoi nuovi piani e per mantenere la stabilità e l'economia di essi. Martedì 1, è un giorno molto adatto per proiettare i tuoi nuovi piani rafforzando le basi e organizzando tutto con maggiore precisione, che ti darà l'energia ottimale per godertelo.

Capricorno

Lunedì 31, è un giorno in cui è importante che ti butti pienamente nelle tue attività e che attraverso il tuo dinamismo tu sia responsabile di organizzare la tua professione e l'economia di essa con gioia e buon umore. Martedì 1, sei in un momento in cui devi occuparti di brillare e di essere vicino alle persone con cui hai più vicinanza e con le quali hai più unione sentimentale.

Acquario

Lunedì 31, sarà un giorno in cui sentirai che il tuo umore aumenterà e potrai sognare nuovi progetti e piacevoli viaggi per incoraggiare i tuoi nuovi piani. Martedì 1, sei in un momento in cui godrai di una grande armonia, grazie ai tuoi ideali, e soprattutto se usi la tua saggezza accumulata per tutta la vita.

Pesci

Lunedì 31, dovresti concentrarti sulle relazioni che stabilisci con amici fidati per mantenere vivi i progetti e approfondire la tua unione e interazione in comune. Martedì 1, è un giorno in cui è necessario affrontare questioni importanti relative alle finanze e alla proprietà della comunità. E per questo la cosa migliore è che proietti i tuoi piani in modo da beneficiare insieme dei frutti.