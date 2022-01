Programmi Tv stasera domenica 30 Gennaio 2022: Cosa vedere in televisione

Stasera su Rai 1 alle 21.30 La sposa Episodio 5 Si scopre che Vittorio, pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, ha restituito al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto. La chiusura della filanda preoccupa Italo, ma nonostante tutto Maria (Serena Rossi, 36) resta ottimista. A seguire, il 6°e ultimo episodio.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 The Rookie «Rosso fuoco» Lopez riprende servizio dopo la maternità. Intanto, Nolan (Nathan Fillion, 50) riesce a rintracciare Linda: la ragazza racconta di essere scappata da un uomo che si dichiara suo marito e che sostiene che lei soffra di disturbi mentali. Linda è in realtà una spia russa, Katerina Antonov.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Il Presidente della Repubblica, ma anche le nuove restrizioni per rallentare il contagio e l'imminente Festival di Sanremo: sono solo alcuni dei temi approfonditi da Fabio Fazio (57) con i suoi ospiti nella puntata di stasera. Nel cast dei comici troveremo anche stasera Luciana Littizzetto e Ale e Franz.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente - Prima Serata Un'altra domenica sera in compagnia di Veronica Gentili (39) e del suo ricco parterre di opinionisti, per passare in rassegna e commentare gli avvenimenti che hanno monopolizzato l'interesse dell'opinione pubblica negli ultimi giorni. A tenere banco in particolare il Capo dello Stato e, purtroppo, il Covid-19.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Avanti un altro! Pure di sera Terza puntata speciale in prima serata per l'irriverente quiz condotto da Paolo Bonolis (60) con Luca Laurenti. Il meccanismo del gioco è diverso dal solito: vede infatti la formazione di due squadre che, a rotazione, si misurano con bizzarre e imprevedibili domande in un clima di allegria e leggerezza.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Deadpool 2 Quando un criminale uccide la sua amata Vanessa, Wade cade in depressione. Dopo aver pensato al suicidio torna nei panni di Deadpool (Ryan Reynolds, 44) per unirsi agli X-Men. Devono occuparsi di Firefist, un adolescente mutante che è in grado di infiammare tutto ciò che lo circonda.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Documenti esclusivi, materiale d'archivio, interviste a studiosi e protagonisti della cronaca: sono gli ingredienti del programma di Andrea Purgatori, che ha vinto nel 2019 il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 IO PRIMA DI TE (G.B./Usa 2016) di T. Sharrock con Emilia Clarke, Sam Claflin La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Stasera su Nove alle 21.25 THE BEST OF ALDO, GIOVANNI E GIACOMO Rivediamo lo spettacolo portato in scena dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo, per celebrare i 25 anni di carriera. Con gli sketch più celebri come i tre gemelli, Pdor, i Busto Garolfo Cops e il dottor Alzheimer.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 ENEMIES CLOSER (Francia 2013) di Peter Hyams con Jean-Claude Van Damme Alcuni narcotrafficanti cercano di recuperare un carico di droga nei boschi del Canada. Il ranger Henry, ex Navy Seals, ricorrerà a tutte le sue abilità per ostacolare i loro piani.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 FRANK & LOLA (Usa 2016) di Matthew Ross con Imogen Po-ots, Michael Shannon Frank, famoso chef di Las Vegas, s'innamora di Lola, giovane stilista. Quando il passato della giovane viene alla luce, i due vengono risucchiati in un vortice di gelosia e di vendetta.

Stasera su Iris alle 21.00 BORDERTOWN (Usa/G.B. 07) di C. Nava con Jennifer Lopez, Antonio Banderas Laureti, giornalista di Chicago, arriva a Ciudad Juàrez, in Messico, per un'inchiesta su una serie di delitti le cui vittime sono tutte donne. Nelle indagini l'aiuta una vecchia fiamma.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 FAI COME TI PARE (Usa '80) di Buddy Van Horn con Sondra Locke, Clint Eastwood Il pugile Philo vuole smettere di combattere. Ma un nuovo sfidante cerca di farlo tornare sulla sua decisione: per esser sicuro che non si sottragga, rapisce la sua fidanzata.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 MOM (3- st., ep. 19) «Diventerò un avvocato» con Anna Faris, Allison Janney La malattia di Christy non le impedirà di affrontare l'ultimo esame per diventare avvocato. Adam informa Bonnie che ha accettato un lavoro come capo stuntman. Seguono4 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 MRS. MIRACLE-UNA TATA MAGICA (Usa 2009) di M. Scott con Doris Roberts È Natale, Seth deve trovare una babysitter per i suoi scatenati gemelli. Tutto sembra perduto, quando alla porta bussa Mrs. Merkle, una tata molto, molto speciale.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 L'ONOREVOLE CON L'AMANTE SONO IL LETTO (It. '81) con Janet Agren, Lino Banfi Anna, un'affascinante professoressa, perde il lavoro e va a Roma per chiedere aiuto al suo fidanzato, l'onorevole Battistoni. Lì scopre che l'uomo è già sposato...