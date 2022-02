Chi è Alvise Rigo: età, carriera, figli, fidanzata, dove vive e vita privata

Alvise Rigo è nato in Italia il 29 luglio 1988. È un giocatore di rugby professionista che si è ritirato dallo sport per perseguire la sua carriera di attore e modello. In questo periodo ha fatto il modello per Dolce&Gabbana e ha partecipato a diverse attività come Dancing with the Stars o The Voice of Holland dove ha vinto il secondo posto (oltre a portarsi a casa 100.000 euro). Il suo account Instagram ha più di 157k followers!

Alvise Rigo è nato a Venezia il 12 dicembre 1992 e ha 29 anni. Dopo la maturità si è trasferito a Padova dove ha frequentato l'università e ha iniziato a conoscere la linguistica, la mediazione culturale e a intraprendere una carriera nel rugby. Affiancare il suo sport al di fuori dell'orario di lavoro, lavorando al bar o impegnandosi maggiormente con le guardie di sicurezza lo ha aiutato a godersi la vita pur rimanendo concentrato a diventare uno dei migliori atleti italiani.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rigo è molto riservato. In un'intervista per Affariitaliani.it ha dichiarato: "Sono single da quando mi sono trasferito a Milano", e ha continuato dicendo che "Ora mi dedico alle mie passioni e al lavoro". Vive a Milano ma ha più di 22mila follower su Instagram; si chiama Alvaro Rigonatola

Rigo ha debuttato come rugbista nel massimo campionato italiano giocando per il Mogliano Rugby. Ha giocato anche con altre squadre: Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby durante la sua carriera.

Oltre alle sue attività sportive, Rigo fa anche altre cose come fare il buttafuori, il barista e l'organizzatore di eventi. È stato anche la sicurezza personale di Kendall Jenner e l'accompagnatore di Antonella Clerici sul palco del Festival di Sanremo in Italia. Dopo aver abbandonato l'attività sportiva si è dedicato alla moda e al lavoro di sicurezza privata con Dancing With The Stars nel 2021 tra i suoi partecipanti.