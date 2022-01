Programmi Tv stasera lunedì 31 Gennaio 2022: Film live in prima serata

Stasera su Rai 1 alle 21.30 Non mi lasciare Episodio 7 Mentre Elena (Vittoria Puccini, 40), è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono che Andrea, il carceriere di Angelo, si è rifugiato a Milano, e così lo vanno a cercare. Il criminale, però, riesce ancora a scappare, ferendo uno degli uomini della task force. A seguire, l'ottavo e ultimo episodio.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Delitti in paradiso «Addio al celibato» Quattro giovani organizzano sull'isola un addio al celibato che finisce in tragedia: la mattina successiva, infatti, il proprietario della barca che avevano affittato per una battuta di pesca viene trovato morto, infilzato da un arpione. L'Ispettore Parker (Ralf Little, 41) indaga.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Report Il programma condotto da Sigfrido Ranucci (60) ottiene sempre buoni ascolti, conquistando uno share superiore all'8%. Il pubblico televisivo continua ad apprezzare l'assortimento settimanale di inchieste e reportage sul mondo della politica, dell'economia, delle Istituzioni e del mercato globale.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica La trasmissione di Nicola Porro (52) fornisce come di consueto un quadro aggiornato e mai banale della situazione politica ed economica del nostro Paese. Questa sera il conduttore e i suoi ospiti si soffermano inevitabilmente sull'emergenza sanitaria, senza però trascurare le tensioni del Parlamento.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Nella settimana di Sanremo questa è l'unica puntata del reality condotto da Alfonso Signorini (57). Nonostante abbia lasciato il reality il 13 dicembre, Alex Belli è comunque al centro dei pensieri dei concorrenti della Casa. La diretta per sapere cosa succede minuto per minuto è su Mediaset Extra.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Freedom Oltre il confine Tra avventura, indagine e mistero, continua il viaggio di Roberto Giacobbo (60). Le telecamere ci portano, tra l'altro, in Portogallo per scoprire i segreti del magnifico Palazzo Regaleira di Sintra. E poi, in Sicilia alle spettacolari Gole dell'Alcantara. Infine, si torna a parlare di mummie con Zahi Hawass.

Stasera su La 7 alle 21.15 SHERLOCK (1*st.,ep.1) «Uno studio in rosa» con Benedict Cumberbatch Il dottor Watson, di ritorno dall'Afghanistan, incontra Sherlock Holmes e va a vivere con lui al 221B di Baker Street. Insieme indagano su alcuni suicidi. Segue ep. 2«ll banchiere cieco».

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN AMORE INASPETTATO (Usa 2016) di Don Mcbrearty con Autumn Reeser Julia e Sydney pensano solo a divertirsi. Durante una vacanza; però, restano coinvolte in una rissa e condannate a lavorare in un associazione benefica. Un 'esperienza che le cambierà...

Stasera su Nove alle 21.25 ARMAGEDDON - GIUDIZIO FINALE (Usa 1998) di Michael Bay con Bruce Willis Un gigantesco asteroide minaccia la terra. Dopo varie ricerche, la Naso affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 MAN OF TAI CHI (Usa/Cina 2013) di e con Keanu Reeves Il giovane "Tiger"Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L'obiettivo è quello di trasformarlo in un killer...

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SLEIGHT - MAGIA (Usa 2016) di J.D. Dillard con Jacob Latimore, Seychelle Gabrie Dopo la morte della madre, l'illusionista Bo intraprende attività illegali per sopravvivere. Quando uno spacciatore rapisce la sorellina, userà le sue abilità di mago per ritrovarla.

Stasera su Iris alle 21.00 BLOW (Usa '01) di Ted Demme con Johnny Depp, Penèlope Cruz, Franka Potente Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l'uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IO NON CREDO A NESSUNO (Usa 1976) di Tom Gries con Charles Bronson Un 'epidemia decima i soldati a guardia di una miniera. I medicinali dovrebbero arrivare con un treno. Si scopre, però, che il carico è di armi per gli insorti.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE STRONGHOLD: LA ROCCAFORTE (Ucraina '17) con Daniil Kamenskyi Un 'eclissi solare attiva un portale magico attraverso il tempo: un giovane studente, Victor, giunto dal ventunesimo secolo, si ritrova catapultato indietro nel tempo.

Stasera su la 5 alle 21.10 DIANA - LA STORIA SEGRETA DI LADY D (G.B./Fr./Svezia/Belgio '13) con Naomi Watts Gli ultimi due anni di vita della principessa di Galles. Dalla sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan all'incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua tragica morte.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA LICEALE NELLA CLASSE DEI RIPETENTI (It. 78) con Gloria Guida, Rodolfo Bigotti Angela, studentessa nello stesso liceo dove insegna il padre, è fidanzata con il figlio di un altro insegnante. Lei è fedele nonostante la corte spregiudicata di un compagno di classe. Ma...

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA -

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO!

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L'EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 PRIMAFESTIVAL

20.40 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO

21.30 NON MI LASCIARE

23.30 VIA DELLE STORIE

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

7.40 E ALLORA DAI!

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GI0RN0/TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.15 CASTLE

18.00 TG PARLAMENT0/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/TG SPORT SERA

18.50 BLUE BLOODS T

19.40 9-1-1 Telefilm

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 DELITTI IN PARADISO

23.35 IL COMMISSARIO LANZ

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

9.45 AGORÀ EXTRA

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 IL COMMISSARIÒ REX

16.05 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 REPORT

23.20 LA VERSIONE DI FIORELLA Talk show

0.05 TG3 LINEA NOTTE

1.05 Terza pagina con Licia Traisi 1.55 RaiNews24

Programmi Tv su Rete 4

6.25 TG4 L'ULTIMA ORA MATTINA

6.45 CONTROCORRENTE

7.35 CHIPS

8.35 MIAMI VICE

9.40 HAZZARD

10.40 CARABINIERI Fiction

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.20 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

16.40 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D'AMORE

20.30 STASERA ITALIA c

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.45 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5MATTINATELEGIORNALE

8.45 MATTINO CINQUE NEWS

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 AVANTI UN ALTRO!

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLÌNSCIENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

6.40 L'APE MAIA

7.10 ASCOLTA SEMPRE IL TUO CUORE REMI

7.40 LOVELY SARA

840 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

8.40 CHICAGO PIRE

10.30 CHICAGO P.D.

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.15 SPORT MEDIASET

14.05 ISIMPSON

15.25 YOUNG SHELDON

15.50 THE BIG BANG THEORY

16.45 MODERN FAMILY

17.35 DUE UOMINI E MEZZO

18.20 STUDIO APERTO

19.30 CSI: MIAMI

20.20 NCIS

21.20 FREEDOM OLTRE IL CONFINE Documenti

0.25 CERCHI NEL GRANO 0 RETAGGIO BELLICO? Doc.