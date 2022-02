Chi è Giovanna Civitillo: età, figli, fratelli e genitori della moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è un'affermata ballerina e showgirl con la passione per la danza. Ha origini napoletane che la rendono distintamente italiana.

Giovanna Civitillo è una showgirl e ballerina italiana di 44 anni. Ha conosciuto suo marito, il famoso conduttore Amadeus, nel programma L'Eredità da lui condotto. Sono alti 175 cm nella loro massima altezza e 55 kg per il loro peso quando si sporgono così (le punte dei tacchi di Giovanna).

Civitillo è nata il 9 settembre 1977 a Vico Equense, provincia di Napoli. Ha iniziato a studiare presso l'Accademia di Arti e Spettacolo "Spazio Danza" quando era molto giovane.

Diplomata nel 1994, inizia a lavorare come ballerina alla Rai. Nel 2000 partecipa come valletta alla trasmissione L'eredità.

Carràmba! Che sopresa e Domenica in sono due dei programmi che Civitillo ha partecipato finora. Hanno anche prodotto Fantastica italiana, Beato tra le donne, e un programma storico su Raffaele Carra.

Dal 2002 al 2006 affianca il conduttore Amadeus nel programma L’Eredità come ballerina e valletta. Con quest’ultimo programma diventa nota al pubblico a causa dei balletti sensuali che improvvisava durante la “scossa”.

Josè è nato nel 2009, durante le prime ondate della pandemia. Per Amadeus e Giovanna è stato un periodo difficile, perché hanno visto il loro figlio trasformarsi in una persona che non mangiava nulla e che andava nel panico quando succedeva qualcosa di insolito. Ma poi le cose sono cambiate una volta che il periodo di emergenza di Josè è finito e lui è tornato al suo solito aspetto.