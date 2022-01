Chi è Dargen D’Amico: età, altezza, fidanzata, canzoni, vita privata e Sanremo 2022

Conosciuto con il soprannome di Silver Crow, quarantaduenne poliedrico rapper, cantautore e disc jockey debutta nel 1999 con Guè Pequeno e Jake La Furia. Due anni dopo forma Sacre Scuole (con loro) che però dura due anni prima di sciogliersi. Dal 2006 inizia la sua carriera solista con il suo album d'esordio "Musica senza musicisti". Nello stesso anno fonda insieme a Francesco Gaudesi la Giada Mesi Records, un'etichetta discografica indipendente dove da allora in poi vengono pubblicati tutti i progetti futuri di Silver fino ad oggi.

In occasione di Sanremo, Dargen D'Amico ha scritto i brani "Dieci" e "Chiamami per nome". Ha fatto anche parte dello spettacolo come autore. Per essere completamente onesto con noi è destinato ad iniziare la sua carriera come cantante principale nel 2022 in Italia eseguendo una canzone chiamata "Dove si balla". Così tante informazioni su di lui che richiederanno più di un articolo!

Possiamo prima scoprire ciò che Dargen sa di se stesso con Instagram, Facebook e Twitter. Poi possiamo leggere i suoi testi per capire meglio chi è come artista. Infine, conoscendo la topografia di dove vive a Milano, potremmo sapere se ci sono delle fidanzate che potrebbero facilitare la nostra ricerca!

Il rapper si distingue sempre per i suoi occhiali da sole, che sono un accessorio indispensabile in pubblico e sui social network. La caratteristica più distintiva dei suoi occhiali è che sono disponibili in diverse forme e colori. Infatti è impossibile trovare un'immagine di lui senza, pochi hanno avuto l'onore di vedere i suoi occhi! Mi ha detto che indossa gli occhiali da sole perché la luce gli dà fastidio, soprattutto la luce artificiale, dato che lui stesso è un appassionato di occhiali da sole! La sua passione per gli occhiali ha portato alla creazione di una linea chiamata "BodyGlasses", la cui terza edizione è stata inclusa come parte di un album a tiratura limitata pubblicato l'anno scorso intitolato Vivere Aiuta A Non Morire.

Fedez è stato definito "la persona che mi ha dato una nuova prospettiva sulla musica, in un momento in cui ne avevo davvero bisogno". Viene spesso descritto come eclettico ed eccentrico con un innato senso dell'umorismo. È cresciuto in Sicilia e i suoi genitori sono siciliani.

"In un'intervista a Radio Deejay nel 2013 alla domanda "hai dei tatuaggi?" ha risposto che sì, li ha ma sono molto nascosti, non esibiti, ma crede che siano un errore giovanile perché si è tatuato due teste di drago sulle spalle. L'ha fatto quando ha compiuto diciotto anni solo per ribellarsi a sua madre che non voleva che se le facesse". L'account Instagram di Dargen è seguito da circa 59 mila follower e pubblica principalmente immagini relative a progetti di lavoro o foto di se stesso senza altre persone.